Пом'якшення санкцій США проти Сирії: нові перспективи для економіки

Про це пише Reuters.

Адміністрація Дональда Трампа вирішила пом’якшити санкції проти Сирії, щоб підтримати економічне відновлення країни після тривалої громадянської війни. Це рішення стало результатом зустрічі Трампа з новим президентом Сирії Ахмедом аль-Шараа в Ер-Ріяді.

Міністерство фінансів США опублікувало загальну ліцензію GL25, яка дозволяє проводити фінансові операції з урядом Шараа, Центральним банком Сирії, державними підприємствами, авіакомпаніями, нафтовими компаніями та навіть готелем Four Seasons у Дамаску. Раніше ці організації підпадали під жорсткі санкційні обмеження.

У заяві Мінфіну США зазначено, що ліцензія GL25 фактично скасовує частину санкцій і відкриває нові можливості для інвестицій. Держсекретар Марко Рубіо також надав 180-денне звільнення від санкцій, запроваджених законом Caesar Act, що дозволяє забезпечувати постачання електроенергії, води та гуманітарної допомоги без порушення санкцій.

Білий дім підкреслив, що подальше пом’якшення санкцій залежить від виконання ряду умов, таких як виведення всіх іноземних бойовиків із Сирії, депортація палестинських терористів та допомога США у стримуванні ІДІЛ. Держсекретар Рубіо наголосив, що президент Трамп надає сирійському уряду можливість обрати шлях миру та стабільності.

Сирійське Міністерство закордонних справ визнало скасування частини санкцій позитивним кроком, який може полегшити гуманітарну та економічну ситуацію в країні. Уряд Шараа висловив готовність до співпраці на основі взаємної поваги та невтручання.

Проте більшість експертів попереджають, що загальна недовіра до стабільності в Сирії та ризик відновлення санкцій стримують великі інвестиції. США накладають санкції на Дамаск вже понад 40 років через підтримку тероризму та порушення прав людини. Пом’якшення санкцій стало несподіваним поворотом у політиці США, ініційованим за проханням наслідного принца Саудівської Аравії, який є регіональним союзником Трампа.

8 грудня 2024 року сирійські повстанці оголосили про звільнення Дамаска, а президент Башар Асад залишив столицю. За деякими даними, літак Асада міг зазнати аварії, але ця інформація не була підтверджена. Прем’єр-міністр Сирії Мухаммад Газі аль-Джалалі заявив про готовність співпрацювати з будь-яким новим керівництвом, обраним народом.

Російське Міністерство закордонних справ повідомило, що Башар Асад вирішив передати владу мирним шляхом і покинув країну. За даними російських ЗМІ, Асад отримав притулок у Росії за рішенням Володимира Путіна.

10 грудня 2024 року Мохаммед аль-Башира, колишній лідер “уряду порятунку” повстанців, був призначений тимчасовим прем’єр-міністром перехідного уряду Сирії до 1 березня 2025 року. Він вважається близьким соратником лідера угруповання “Хайят Тахрір аш-Шам” Абу Мохамеда аль-Джолані.

Ахмед аль-Шараа, також відомий як Абу Мухаммад аль-Джолані, був лідером ісламістського угруповання “Хайят Тахрір аш-Шам”, яке протистояло режиму Асада. 29 січня 2025 року його було оголошено президентом Сирії в перехідний період.