США посилили експортні обмеження на програмне забезпечення для чипів у Китаї

Про це повідомляє агентство Reuters з посиланням на джерела, знайомі із ситуацією.

Адміністрація президента Дональда Трампа запровадила нові обмеження на експорт програмного забезпечення для проєктування чипів до Китаю. Цю інформацію підтвердили джерела, знайомі з ситуацією, згідно з повідомленням агентства Reuters.

Міністерство торгівлі США надіслало повідомлення провідним виробникам програмного забезпечення для автоматизованого проєктування електроніки, таким як Cadence, Synopsys та Siemens EDA, з вимогою зупинити продаж своїх технологій до Китаю без отримання спеціальної експортної ліцензії.

Хоча це не є повною забороною, усі нові заявки тепер підлягають індивідуальному розгляду. Відомство пояснило, що цей крок є частиною перегляду експорту товарів і технологій, які мають стратегічне значення для Китаю. У деяких випадках вже призупинено чинні ліцензії або введено додаткові вимоги на період перевірки.

Згідно з даними Reuters, Китай становить близько 16% річного доходу компанії Synopsys і 12% для Cadence. Втрата клієнтів на китайському ринку може суттєво вплинути на прибутки цих компаній і ускладнити діяльність китайських розробників чипів, які активно використовують американські програмні рішення.

Колишні посадовці Міністерства торгівлі США зазначили, що подібні заходи обговорювалися ще під час першої каденції Трампа, але тоді їх відклали через занадто жорсткі умови. Раніше Financial Times повідомляла, що уряд США вимагає від виробників припинити співпрацю з китайськими компаніями.