Про це повідомляє Politico.

Цього тижня всі працівники “Голосу Америки”, які залишилися на своїх посадах, можуть отримати повідомлення про звільнення. Це стало відомо з джерел, близьких до ситуації, і може стати фіналом для мовника, заснованого понад 80 років тому з метою протистояти нацистській дезінформації під час Другої світової війни.

Згідно з інформацією від чотирьох співробітників, які мають уявлення про ситуацію, очікується, що повідомлення про скорочення будуть розіслані всім штатним працівникам вже найближчими днями. Це рішення торкнеться близько 800 працівників, які залишилися після того, як адміністрація Дональда Трампа звільнила майже 600 контрактників на початку травня.

Високопосадовець “Голосу Америки” підтвердив, що скорочення охоплять усіх працівників, що фактично призведе до закриття міжнародної мовної служби. Інший співробітник зазначив, що відділ кадрів отримав вказівки надіслати повідомлення про звільнення вже в середу.

З 15 березня “Голос Америки” фактично призупинив своє мовлення після підписання указу президентом Трампом, який передбачав ліквідацію агентства. Трамп неодноразово критикував “Голос Америки”, називаючи його “анти-Трампівським мовником” та “Голосом радикальної Америки”. Проте працівники мережі стверджують, що дотримувалися принципів неупередженого журналістського висвітлення.

Невелика кількість співробітників повернулася до офісів, що, на думку персоналу, пов’язано зі спробами адміністрації Трампа зберегти формальні юридичні вимоги для мінімального функціонування мовника.

Крім того, “Голос Америки” подав позов проти адміністрації Трампа, стверджуючи, що ліквідація агентства порушує Першу поправку Конституції США, але апеляційний суд відмовився втручатися в цю справу.

Очікуване скорочення може вплинути на судовий процес, проте працівники “Голосу Америки” не мають ілюзій щодо можливості виживання організації. Патсі Відакусвара, керівниця вашингтонського бюро “Голосу Америки” і одна з позивачок, зазначила: “Навіть якщо організація зможе вижити, нам знадобляться роки, щоб оговтатись від цього – ми зазнали удару просто за те, що виконували свою роботу”.

Вона також висловила сумніви щодо можливості повернення до місії “Голосу Америки”, яка полягає у повідомленні правди без страху та упередження.

У травні стало відомо, що адміністрація президента Трампа виставила на продаж будівлю штаб-квартири “Голосу Америки” у Вашингтоні, включивши її до списку “прискореної ліквідації” в рамках зусиль зі скорочення урядової нерухомості.