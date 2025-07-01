Переговори США, Ізраїлю та Сирії про безпеку та скасування санкцій

Про це повідомляє Axios з посиланням на власні джерела.

Адміністрація президента США Дональда Трампа активно веде переговори щодо укладення угоди про безпеку між Ізраїлем та Сирією. Ізраїль наполягає на отриманні гарантій для забезпечення своєї безпеки. Цю інформацію повідомляє Axios, посилаючись на свої джерела.

Згідно з даними видання, ізраїльський уряд сподівається, що США збережуть певні санкції проти Сирії, щоб мати можливість впливати на цю країну та змусити тимчасовий уряд Сирії піти на поступки в рамках угоди про безпеку. Однак США скасували всі санкції, що стосуються Сирії.

“Для Сирії вигідно схилятися до Ізраїлю. Президент аль-Шараа сказав, що хоче розпочати переговори з Ізраїлем. Спосіб спонукати сирійців – це укласти угоду з Ізраїлем, яка буде вигідною для них.” – Адміністрація Трампа, Axios

Ізраїльський уряд має намір поступово укладати угоди із Сирією, серед яких – модернізація угоди про розведення військ, укладеної в 1974 році.

Після повалення режиму Башара Асада в грудні 2024 року Ізраїль здійснив авіаційні удари по базах протиповітряної оборони Сирії та окупував певні території всередині країни, зокрема сирійську частину стратегічно важливої гори Хермон. В уряді Ізраїлю заявляють, що залишать ці території лише за умови досягнення повного миру із Сирією.

Раніше стало відомо, що президент США Дональд Трамп своїм указом скасував санкції проти Сирії. Санкції, що стосуються Башара Асада, залишаються в силі, а дія обмежень припиниться вже 1 липня 2025 року.