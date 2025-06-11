США закликають уникати участі в конференції ООН про дві держави Ізраїлю та Палестини

Про це повідомляє газета The Times of Israel

Адміністрація Дональда Трампа, президента США, активно закликає інші країни утриматися від участі в міжнародній конференції ООН, присвяченій створенню двох держав – Ізраїлю та Палестини. Цю інформацію оприлюднила газета The Times of Israel.

Конференція запланована на наступний тиждень у Нью-Йорку і організована спільно Францією та Саудівською Аравією.

У офіційній телеграмі, надісланій іноземним урядам, Вашингтон попередив, що країни, які вчинять “антиізраїльські дії” після конференції, можуть бути сприйняті як такі, що діють всупереч зовнішньополітичним інтересам США. У документі також зазначено, що такі дії можуть призвести до дипломатичних наслідків.

США також висловили рішучу опозицію будь-яким спробам одностороннього визнання палестинської держави. Державний департамент США поки що не прокоментував цю ситуацію.

Президент Франції Еммануель Макрон раніше висловив сподівання, що під час зустрічі будуть зроблені конкретні кроки до визнання Палестини.

Згідно з інформацією Reuters, Сполучені Штати протягом десятиліть підтримували концепцію створення двох держав для ізраїльтян і палестинців, що передбачає утворення палестинської держави на Західному березі річки Йордан та в Секторі Гази поряд з Ізраїлем.

Під час свого першого терміну Трамп дотримувався відносно поміркованого підходу до питання створення двох держав, яке є основою політики США на Близькому Сході. Однак під час другого терміну він майже не висловлював свою позицію з цього питання.

Проте 10 червня посол США в Ізраїлі Майк Хакабі, відомий прихильник Ізраїлю, заявив, що не вважає, що незалежна палестинська держава залишається метою зовнішньої політики США.