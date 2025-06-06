Адміністрація Трампа просить пом'якшити санкції проти Росії через Україну

Про це повідомляє The Wall Street Journal з посиланням на власні джерела.

Адміністрація президента Трампа активно закликає сенаторів США переглянути законопроєкт про санкції проти Росії, який планується ввести у відповідь на агресію Росії проти України та відмову Москви від припинення вогню. Цю інформацію повідомляє видання The Wall Street Journal, посилаючись на свої джерела.

Згідно з даними, представники адміністрації вже провели переговори з сенатором Ліндсі Гремом, закликаючи його пом’якшити положення законопроєкту, що стосується санкцій.

Один з інформаторів зазначив, що адміністрація пропонує внести зміни до проєкту, які нададуть президенту Трампу право самостійно визначати, кого або що піддавати санкціям. Крім того, адміністрація хоче, щоб у тексті документа слово “повинні” було замінено на “можуть”, що дозволить уникнути обов’язкового характеру санкцій проти Росії. Ці зміни, за словами представників адміністрації, мають на меті не заважати процесу мирних переговорів та завершенню війни, розв’язаної Росією.

30 травня сенатори Ліндсі Грем та Річард Блюменталь відвідали Київ, де оголосили про підготовку законопроєкту щодо санкцій проти Росії.

“500% тарифи на будь-кого, хто купує нафту, газ чи нафтохімічну продукцію. 500% тарифи на Індію, на Китай, які купують 70% цієї російської продукції. І мене надзвичайно підбадьорила підтримка, яку ми отримали від наших європейських союзників. Вони герої, бо сказали: давайте, прийміть законопроєкт про санкції.” – Річард Блюменталь

Ліндсі Грем також повідомив, що США планують використовувати фінансові ресурси для посилення військової підтримки України та введення нових санкцій проти Росії.

На початку квітня 50 американських законодавців, очолюваних республіканцем Ліндсі Гремом та демократом Річардом Блюменталем, представили двопартійний законопроєкт, який передбачає запровадження санкцій проти Росії у разі зриву мирних переговорів щодо України.

18 травня міністр фінансів США Скотт Бессент заявив, що Вашингтон разом із європейськими партнерами “без вагань” посилить санкції проти Росії, якщо президент Путін не виявить готовності до мирних переговорів з Україною “в дусі доброї волі”.

Державний секретар Марко Рубіо зазначав, що уряд США просив законодавців дати їм “трохи часу” і не запроваджувати нові санкції проти Росії, щоб досягти прогресу в переговорах між Кремлем і Києвом.

5 червня, під час зустрічі з німецьким канцлером Фрідріхом Мерцом, президент Трамп заявив, що “Росія переходить межу” і додав, що світ буде здивований тим, “наскільки жорстко можуть діяти” Сполучені Штати. Трамп також підкреслив, що “має дедлайн” для запровадження санкцій.