Адміністрація Трампа реорганізує Раду національної безпеки: понад 100 співробітників у відпустці

Про це телеканал CNN із посиланням на джерела в уряді.

24 травня адміністрація президента США Дональда Трампа ухвалила рішення відправити більше 100 співробітників Ради національної безпеки (РНБ) у адміністративну відпустку. Цю інформацію підтвердив телеканал CNN, посилаючись на урядові джерела.

Згідно з повідомленням, працівники отримали електронний лист від голови апарату РНБ Браяна Маккормака, в якому їм було надано 30 хвилин для збору особистих речей. Ті, хто не був на місці, отримали можливість повернутися пізніше для здачі робочих пристроїв.

Джерела телеканалу NBC News зазначили, що йдеться про щонайменше половину всього персоналу Ради нацбезпеки. Один з чиновників повідомив, що до 27 травня планується завершити радикальну реорганізацію структури, яку координує виконуючий обов’язки радника з нацбезпеки та державний секретар США Марко Рубіо.

Відомо, що Рубіо має намір суттєво скоротити штат РНБ і передати частину його функцій іншим відомствам, зокрема Держдепартаменту та ЦРУ. Основною метою цих змін є посилення контролю президента над Радою та забезпечення чіткої вертикалі управління: від президента до радника з нацбезпеки, а далі – до виконавців у структурах СНБ.

Раніше Майка Волца, який очолював Раду національної безпеки, було звільнено під час першої великої кадрової перестановки в новій адміністрації. Тоді стало відомо, що його обов’язки тимчасово виконує держсекретар США Марк Рубіо.

Волц мав нестабільну позицію в адміністрації, втративши значну частину свого впливу після того, як ненавмисно додав журналіста до групового чату, де обговорювалися конфіденційні військові операції. У березні він випадково включив журналіста The Atlantic до закритого чату в додатку Signal, де йшлося про удари по хуситах у Ємені. Після публікації деталей він визнав, що інформація була витоком.

Спочатку Трамп публічно підтримав Волца, назвавши його “хорошою людиною, яка засвоїла урок”. Проте згодом Волц залишив посаду радника з нацбезпеки, і Трамп призначив його послом США в ООН.