Трамп відновив постачання військової техніки в Україну після призупинення

Про це повідомили в середу американські посадовці, пише AP News

Адміністрація Дональда Трампа, президента США, відновила постачання частини військової техніки в Україну всього через тиждень після того, як Пентагон призупинив деякі поставки. Цю інформацію підтвердили американські посадовці, повідомляє агентство АР.

Серед озброєнь, які направляються до України, є 155-міліметрові боєприпаси та високоточні реактивні снаряди GMLRS.

Міністр оборони Піт Гегсет минулого тижня ухвалив рішення про призупинення деяких відправлень, щоб дати можливість Пентагону оцінити запаси озброєнь. Це рішення стало несподіванкою для Білого дому.

Під обмеження потрапили зенітно-ракетні комплекси Patriot, високоточні ракети GMLRS, ракети Hellfire, снаряди для гаубиць та інше озброєння. Це викликало занепокоєння не лише серед українських чиновників та союзників, але й серед американських законодавців та окремих підрозділів адміністрації Трампа, зокрема Державного департаменту.

Деталі призупинення постачання зброї Україні

2 липня стало відомо, що США призупинили постачання озброєння Україні, зокрема ракет та боєприпасів для систем ППО. Причиною цього стало зменшення запасів озброєння на складах у США.

В українському Міністерстві оборони зазначили, що Київ не отримував офіційних повідомлень про зупинення або перегляд графіків постачання оборонної допомоги від США. Вони підкреслили, що спираються на “фактичні дані” та перевіряють деталі.

4 липня Трамп та Зеленський провели телефонну розмову, яка відбулася на фоні незадоволення Трампа діями Путіна та призупинення постачання зброї Україні.

5 липня президент України Володимир Зеленський заявив, що Трамп “готовий допомагати” Україні з системами ППО.

Раніше Трамп повідомляв, що під час розмови з Зеленським обговорював можливість передачі Україні зенітно-ракетних комплексів Patriot.

Після обіцянки Трампа про нові поставки зброї, Пентагон оголосив, що вже розпочав їх відправлення.

Трамп підкреслив, що Україна зазнає “дуже сильного удару” від Росії і повинна мати можливість захищатися. Він також додав, що Сполучені Штати надсилатимуть переважно оборонну зброю.

7 липня Трамп підтвердив, що США надішлють Україні більше зброї для захисту від російських атак.