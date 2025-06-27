Про це CNN з посиланням на чотири джерела, знайомі з обговореннями.

Адміністрація Дональда Трампа разом із партнерами на Близькому Сході веде таємні переговори з Іраном про нову угоду. У рамках цієї угоди Тегерану пропонують мільярди доларів допомоги та зняття санкцій в обмін на відмову від збагачення урану. Про це повідомляє CNN, посилаючись на чотири джерела, які мають інформацію про ці обговорення.

Згідно з попередніми даними, угода може передбачати, що Іран отримає від 20 до 30 мільярдів доларів для створення мирної ядерної програми без збагачення урану. Також планується послаблення санкцій та доступ до 6 мільярдів доларів, які наразі заморожені на закордонних рахунках.

Джерела зазначають, що США сподіваються на фінансування з боку арабських партнерів, зокрема країн Перської затоки.

“США готові вести ці переговори. І хтось має заплатити за створення ядерної програми, але ми не візьмемо на себе таке зобов’язання.” – представник адміністрації Трампа

Ще одна ідея, яка обговорюється, полягає в тому, щоб союзники США в Перській затоці оплатили заміну ядерного об’єкта Фордоу, який був атакований американцями, на програму без збагачення. Ці обговорення розпочалися ще до військових ударів США по Ірану і продовжилися після укладення угоди про припинення вогню між Іраном і Ізраїлем.

Джерела вказують на те, що точні умови угоди ще не визначені. Одна особа, знайома з переговорами, зазначила:

“Абсолютно невідомо, що тут станеться.”

Адміністрація США може представити іранцям перелік умов угоди під час запланованих переговорів, які Трамп анонсував на наступний тиждень. Водночас речник Міністерства закордонних справ Ірану Есмаїл Багаї заявив, що йому нічого не відомо про ці переговори, а деталі все ще опрацьовуються. Джерела CNN повідомили, що дати переговорів ще не визначені.

25 червня під час саміту НАТО в Гаазі президент Дональд Трамп заявив, що США можуть укласти нову угоду з Іраном щодо всеосяжного миру.

“Наступного тижня ми можемо підписати угоду з Іраном. Вони воювали, вони програли. Угода мала бути про ядерну зброю, але ми підірвали ядерні обʼєкти Ірану. Тому чи буде угода – мене не обходить. Але ми можемо мати її.” – Дональд Трамп

На даний момент Іран офіційно не підтвердив заплановані переговори. Представник МЗС країни заявив, що нічого про них не знає. Тим часом іранський парламент ухвалив закон про припинення співпраці з ядерним наглядовим органом ООН (МАГАТЕ), що може свідчити про намір розвивати власну ядерну програму.

Раніше спецпредставник президента США з питань Близького Сходу Стів Віткофф висловив сподівання на укладення всеосяжної угоди про мир з Іраном, підкресливши, що Іран “не може мати” ядерну зброю, оскільки це дестабілізує регіон.

Удар США по ядерних об’єктах в Ірані

Вночі 22 червня американська авіація атакувала три ядерні об’єкти в Ірані – у Фордо, Натанзі та Ісфахані. Президент США Дональд Трамп заявив, що основною метою операції було усунення ядерної загрози з боку Ірану. За його словами, атаковані об’єкти “були повністю знищені”.

Американський лідер попередив, що якщо Тегеран не піде на мир, майбутні удари будуть “набагато масштабнішими”. Прем’єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу подякував Трампу за ці удари.

Водночас заступник політичного директора іранського державного телебачення Хасан Абедіні повідомив, що Іран заздалегідь евакуював усі три ядерні об’єкти, які були атаковані США.

19 червня у Білому домі повідомляли, що Трамп ухвалить рішення щодо ударів по Ірану протягом двох наступних тижнів – залежно від переговорів про ядерну програму, які можуть відбутися найближчим часом.

Об’єкти у Фордо, Натанзі та Ісфахані були серед цілей, які раніше атакував Ізраїль з початку ударів по Ірану 13 червня 2025 року.

Відповідь Ірану на атаки

23 червня Іран запустив понад 10 ракет по американських військових базах на Близькому Сході у відповідь на удари США по його ядерних об’єктах. За словами ізраїльського чиновника, щонайменше 10 ракет було випущено в бік Катару та щонайменше одна – в бік Іраку.

Міністр оборони Катару заявив, що протиповітряна оборона перехопила ракети, спрямовані на авіабазу Аль-Удейд – найбільший військовий об’єкт США на Близькому Сході, розташований через Перську затоку від Ірану.

Президент США Дональд Трамп відреагував на запуск ракет по американській базі в Катарі, назвавши це “дуже слабкою реакцією”, яку США “очікували” та “ефективно відбили”. За його словами, ніхто з американців не постраждав.