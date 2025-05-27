Адміністрація Трампа розриває контракти з Гарвардом через звинувачення в дискримінації

Як повідомляє CNBC

Адміністрація Дональда Трампа оголосила про намір розірвати всі контракти з Гарвардським університетом, загальна вартість яких становить близько 100 мільйонів доларів. Це рішення було озвучене у вівторок і стало частиною ширшої політики адміністрації щодо вищої освіти.

Згідно з інформацією, наданою CNBC, Генеральна служба адміністрації направила листа до керівників федеральних агентств, в якому закликала переглянути угоди з Гарвардом з метою їх розірвання. У документі підкреслюється, що університет “продовжує вдаватися до расової дискримінації” під час прийому студентів та в інших аспектах його діяльності.

У листі також зазначається, що контракти з урядом накладають на навчальні заклади серйозну відповідальність за дотримання федерального законодавства та правильне використання коштів платників податків.

Цей крок став черговим етапом у загостренні конфлікту між адміністрацією Трампа та одним з найвідоміших університетів США. Напередодні, 22 травня, адміністрація позбавила Гарвард права приймати іноземних студентів на навчання.

Гарвардський університет раніше подав до суду на адміністрацію Трампа, стверджуючи, що її дії порушують гарантії свободи слова, закріплені Першою поправкою до Конституції США. Університет вважає, що замороження фінансування є надто широким і було здійснено без дотримання належних процедур.

Крім того, адміністрація Трампа заморозила 2,2 мільярда доларів на дослідницькі гранти для Гарварда, а також 450 мільйонів доларів на додаткові гранти для університету, що викликало значне занепокоєння серед академічної спільноти.