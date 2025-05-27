Адміністрація Трампа призупинила запис на студентські візи в США

Про це стало відомо Reuters з внутрішньої кореспонденції.

Адміністрація Дональда Трампа, президента США, ухвалила рішення про призупинення запису на нові співбесіди для отримання студентських та обмінних віз у всіх американських дипломатичних представництвах за кордоном. Цю інформацію підтвердили джерела, які посилаються на внутрішню кореспонденцію.

У документі, підписаному держсекретарем США Марко Рубіо, зазначається, що вже заплановані візові співбесіди відбудуться відповідно до чинних норм. “Департамент проводить перегляд існуючих процедур перевірки заявників на візи категорій F, M, J (студентські та обмінні програми) і планує запровадити розширену перевірку їхніх соціальних мереж”, – йдеться в документі.

Згідно з інформацією Politico, адміністрація Трампа розглядає можливість зобов’язати всіх іноземних студентів, які бажають навчатися в США, проходити перевірку своїх соціальних мереж. У зв’язку з підготовкою до цієї перевірки, посольствам та консульствам США було доручено призупинити запис на нові співбесіди для студентських віз.

Якщо цей план буде реалізовано, це може суттєво уповільнити процес обробки віз, що негативно вплине на університети, особливо ті, які залежать від іноземних студентів для фінансової підтримки.

Раніше адміністрація вже запроваджувала вимоги щодо перевірки соціальних мереж, але це стосувалося переважно студентів, які поверталися до США і могли бути залучені до протестів проти дій Ізраїлю в Газі.

У депеші не уточнюється, які саме дані будуть перевірятися в соціальних мережах, але згадуються укази, спрямовані на запобігання тероризму та боротьбу з антисемітизмом.

27 травня адміністрація Трампа також оголосила про намір розірвати всі чинні контракти між федеральним урядом та Гарвардським університетом, загальна вартість яких становить близько 100 мільйонів доларів.