Про це повідомляє Associated Press.

25 червня представниця адміністрації Дональда Трампа висловилася перед комітетом Конгресу, закликавши до контролю над державними новинними агентствами, зокрема “Голосом Америки”. Вона також зазначила, що, можливо, варто “просто відкинути все це і почати спочатку”. Цю інформацію оприлюднила Associated Press.

Карі Лейк, виступаючи перед Комітетом у закордонних справах Палати представників, повідомила, що виконує вказівки президента Трампа щодо скорочення кількості ЗМІ.

Лейк стверджує, що Агентство США з глобальних медіа “прогнило наскрізь”, і будь-які його частини, які можна врятувати, повинні перейти під контроль Державного департаменту США. Вона охарактеризувала багато трансляцій мовників як антиамериканські або такі, що пропагують ліберальні упередження.

“Чому республіканець хоче, щоб демократичний рупор „Голос Америки“ продовжував працювати? Це повна лівацька катастрофа, жоден республіканець не повинен голосувати за його виживання. Вбийте це.” – Дональд Трамп

Президент Трамп підтримав Карі Лейк у дописі на Truth Social, де розкритикував продовження роботи “Голосу Америки”.

Лейк також зазначила, що “брандмауер”, встановлений Конгресом, “перешкоджає керівництву агентства запобігати упередженим, антиамериканським або шахрайським репортажам”. Цей “брандмауер” діє з 1994 року, забороняючи будь-яке втручання з боку американських чиновників у незалежне висвітлення новин.

20 червня адміністрація Трампа оголосила про скорочення понад 600 працівників “Голосу Америки”, що зменшить штат організації до менш ніж 200 осіб – приблизно однієї сьомої від кількості співробітників на початку 2025 року.

Журналісти та технічний персонал “Голосу Америки” отримуватимуть оплачувану відпустку до моменту звільнення, яке заплановане на 1 вересня.

У травні стало відомо, що адміністрація Трампа виставила на продаж будівлю штаб-квартири “Голосу Америки” у Вашингтоні, включивши її до списку “прискореної ліквідації” в рамках зусиль зі скорочення урядової нерухомості.