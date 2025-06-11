Трамп переміщує мігрантів на базу Гуантанамо: деталі плану

Як повідомляє медіа Washington Post

Адміністрація Дональда Трампа розпочинає процес переміщення тисяч мігрантів, включаючи українців, на військову базу США в Гуантанамо. Цю інформацію підтвердили американські чиновники, які мають доступ до деталей даного плану.

Серед осіб, які підлягають переміщенню, є громадяни з Великої Британії, Італії, Франції, Німеччини, Ірландії, Бельгії, Нідерландів, Литви, Польщі, Туреччини та інших країн, включаючи Гаїті. Водночас, за словами джерел, уряди цих країн, ймовірно, не будуть проінформовані про переміщення своїх громадян.

Перед відправленням планується перевірка здоров’я близько 9 тисяч осіб, щоб визначити їхню придатність для переміщення до Гуантанамо.

“Далеко незрозуміло, чи можуть ці установи розмістити 9000 нових ув’язнених, що означатиме значне збільшення кількості мігрантів порівняно з кількома сотнями мігрантів, переміщених на базу та з неї на початку цього року.” – WP

Представники адміністрації Трампа пояснюють, що рішення про відправлення мігрантів до Гуантанамо викликане переповненістю центрів утримання в США.

Документи, які стали відомі, свідчать про те, що уряд прагне, щоб мігранти залишалися на базі якомога коротший термін, хоча Білий дім може ухвалити рішення про їхнє тривале утримання.

Американські посадовці стверджують, що особи, яких планують перевезти, перебувають у США без законних підстав. Хоча багато країн висловили готовність повернути своїх громадян, чиновники зазначають, що “не діяли достатньо швидко в очах Міністерства внутрішньої безпеки”.

Очікується, що цей крок викличе критику з боку союзників США.

На даний момент Міністерство внутрішньої безпеки та Білий дім не коментують ситуацію.

Представник Пентагону в коментарі зазначив, що

“поточні місії на військово-морській базі Гуантанамо залишаються незмінними, і ми не коментуємо жодних спекулятивних майбутніх місій.”

Військово-морська база США в Гуантанамо відома завдяки в’язниці, де з 2002 року утримують осіб, підозрюваних у тероризмі. Менш відомий центр утримання мігрантів функціонує на базі з 1990-х років, зазвичай розміщуючи тих, хто намагався дістатися до США морем.