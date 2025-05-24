Трамп підписав укази для розвитку ядерної енергетики та науки в США

Про це йдеться на сайті Білого дому

Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп підписав серію виконавчих указів, які відкривають нову сторінку в розвитку цивільної ядерної енергетики в країні. Ця інформація була оприлюднена на офіційному сайті Білого дому.

Укази спрямовані на подолання тривалого застою в галузі, спрощення регуляторних процесів, залучення інвестицій та забезпечення енергетичної незалежності США. Вони дозволяють проводити тестування конструкцій ядерних реакторів у лабораторіях Міністерства енергетики, відкривають можливості для будівництва нових об’єктів на федеральних землях та зобов’язують Комісію з ядерного регулювання прискорити процес ухвалення ліцензій.

«Ми більше не будемо відкладати будівництво ядерних реакторів. Сьогоднішні укази є найбільшою реформою в ядерній енергетиці за останні десятиліття», – підкреслив директор Офісу науки і технологій Білого дому Майкл Кратсіос. Він зазначив, що це питання стосується не лише енергетики, а й стратегічного лідерства США у сфері новітніх технологій.

Міністр енергетики Кріс Райт акцентував увагу на тому, що ядерна енергетика стане надійною основою для промисловості в умовах зростаючого попиту: «Ядерна енергія працює вночі та не залежить від вітру. Вона є гнучкою, масштабованою і життєво важливою для економіки».

Крім того, Трамп підписав указ, що впроваджує стандарти «Золотої науки», які зобов’язують державні наукові установи дотримуватись принципів прозорості, відтворюваності, незалежного рецензування та уникнення конфлікту інтересів. Адміністрація також закликала університети та дослідницькі центри по всій країні приєднатися до цього курсу.

«Ми відновлюємо довіру до науки та надаємо дослідникам інструменти для справжніх проривів», – зазначив Кратсіос.

Білий дім охарактеризував ці рішення як частину стратегії «Америка насамперед», яка має на меті забезпечити технологічне, енергетичне та наукове лідерство США на світовій арені.