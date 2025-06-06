Трамп і Маск готуються до примирення після конфлікту

Про це повідомлює Politico відповідачійPolitico.

6 червня, у п’ятницю, президент Сполучених Штатів Дональд Трамп та відомий мільярдер Ілон Маск мають намір провести телефонну розмову, яка може стати важливим кроком до примирення після їхнього публічного конфлікту. Цю інформацію повідомляє Politico.

Згідно з даними видання, радники Трампа закликали президента зосередитися на просуванні законопроєкту про бюджетні витрати, а не на особистих суперечках. Трамп на своїй платформі Truth Social зазначив, що не тримає образи на Маска, хоча вважає, що той мав би висловити свою критику раніше.

У своєму недавньому інтерв’ю Трамп прокоментував конфлікт з Маском, заявивши:

“Все гаразд… Усе йде дуже добре, ніколи не було так добре”. – Дональд Трамп

Раніше Маск висловив критику щодо законопроєкту, який підтримує Трамп, через можливе збільшення дефіциту бюджету США на 2,4 трильйона доларів. Цей документ містить ряд політичних ініціатив, включаючи зміни в податковій системі та посилення контролю за імміграцією.

5 червня Трамп заявив, що Маск “вичерпав себе”. Президент підкреслив, що найефективніший спосіб заощадити бюджетні кошти – це скасувати державні субсидії та розірвати контракти з Маском.

У відповідь на ці слова мільярдер назвав заяви Трампа “брехнею” і висловив підтримку його імпічменту.