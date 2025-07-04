Трамп і Мерц обговорили посилення ППО України та співпрацю у виробництві зброї

Про це повідомляє Der Spiegel

3 липня президент США Дональд Трамп провів телефонну бесіду з канцлером Німеччини Фрідріхом Мерцем. Основною темою їхнього обговорення стало питання посилення протиповітряної оборони України, про що повідомляє Der Spiegel.

Згідно з інформацією видання, Трамп під час розмови з Мерцем

“не взяв на себе жодних зобовʼязань”.

Однак канцлер Німеччини висловив підтримку ініціативам щодо зміцнення української протиповітряної оборони.

Наразі Німеччина активно працює над закупівлею додаткових систем Patriot у США для України. Цю ініціативу обговорювали міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус та його американський колега Піт Гегсет. Проте 2 липня США призупинили постачання зброї та боєприпасів, включаючи боєприпаси для систем ППО.

У середині липня Борис Пісторіус планує відвідати США для зустрічі з Пітом Гегсетом, де продовжать обговорення питань, пов’язаних із протиповітряною обороною для України.

4 липня президент України Володимир Зеленський також провів телефонну розмову з Дональдом Трампом, під час якої обговорили поточну ситуацію на фронті та російські повітряні удари.

“Обговорили можливості щодо ППО й домовились, що будемо працювати над збільшенням захисту неба. Домовилися про відповідну зустріч наших команд”. – Володимир Зеленський

Крім того, у розмові йшлося про можливість спільного виробництва зброї. За словами Зеленського, Україна готова до співпраці з США, особливо в сфері виробництва дронів.