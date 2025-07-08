Трамп і Нетаньягу про переговори щодо припинення війни в Газі

Про це повідомляє BBC

Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп під час зустрічі з прем’єр-міністром Ізраїлю Біньяміном Нетаньягу у Вашингтоні висловив оптимізм щодо переговорів про припинення війни в Газі. Трамп зазначив, що ці переговори “йдуть дуже добре”, підкреслюючи готовність ХАМАСу до завершення 21-місячного конфлікту. Він зазначив, що

“вони хочуть зустрітися і хочуть припинення вогню”.

Ця зустріч відбулася після того, як останній раунд непрямих переговорів у Катарі не дав результатів.

На початку вечері, що проходила за участю американських та ізраїльських офіційних осіб, Нетаньягу підкреслив, що США та Ізраїль працюють з іншими країнами для забезпечення “кращого майбутнього” для палестинців. Він також зазначив, що мешканці Гази можуть мати можливість переїхати до сусідніх країн, якщо цього забажають.

“Якщо люди хочуть залишитися, вони можуть залишитися, але якщо вони хочуть піти, вони повинні мати можливість піти… Я думаю, що ми близькі до пошуку кількох країн.” – Біньямін Нетаньягу

Нетаньягу також висунув кандидатуру Трампа на Нобелівську премію миру, що, за повідомленнями, є давньою метою президента США. Він зазначив, що

“Він кує мир прямо зараз, в одній країні, в одному регіоні за іншим.” – Біньямін Нетаньягу

Ця зустріч стала третьою особистою зустріччю Трампа з Нетаньягу з моменту його повернення на посаду, а також першою після атак США на три ядерні об’єкти в Ірані та посередництва у досягненні припинення вогню між Ізраїлем та Іраном. Під час візиту Нетаньягу також зустрівся з державним секретарем США Марко Рубіо та посланником Трампа з питань Близького Сходу Стівом Віткоффом, який має приєднатися до переговорів у Досі цього тижня.

Віткофф повідомив, що наступного тижня відбудеться зустріч США з Іраном, а Трамп висловив бажання зняти санкції з Ісламської Республіки в певний момент.

Ситуація у Секторі Гази

7 жовтня 2023 року ХАМАС здійснив напад на Ізраїль, захопивши кілька населених пунктів у прикордонній зоні та взявши в заручники десятки людей. У відповідь Ізраїль розпочав контртерористичну операцію, що призвела до гуманітарної кризи в регіоні та численних жертв. Ізраїль звинувачує ХАМАС у загрозі для своєї безпеки.

15 січня 2025 року було укладено угоду про припинення вогню між Ізраїлем та ХАМАС, яка набула чинності 19 січня 2025 року. Угода передбачає три етапи, перший з яких включає повне припинення вогню, виведення ізраїльських військ з густонаселених районів Сектора Гази та звільнення частини заручників.

18 березня 2025 року Сили оборони Ізраїлю оголосили про відновлення вогню у Секторі Гази, а 17 травня Армія оборони Ізраїлю розпочала новий наступ для ліквідації ХАМАС та звільнення заручників. За даними Палестини, внаслідок бойових дій загинуло 146 осіб, і конфлікт триває.

30 травня Трамп заявив, що Ізраїль і ХАМАС близькі до укладання угоди про 60-денне припинення вогню. Станом на 7 липня армія Ізраїлю повідомила про удари по 130 цілях ХАМАС, тоді як лікарі в Газі повідомляють про понад 30 загиблих серед цивільних. Міністерство охорони здоров’я в Газі, контрольоване ХАМАС, інформує про щонайменше 57 338 загиблих внаслідок війни.