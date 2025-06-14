Трамп і Путін обговорили конфлікт на Близькому Сході та ядерну програму Ірану

Про це повідомив помічник Путіна Юрій Ушаков, російське державне агентство ТАСС

Телефонна розмова між президентом США Дональдом Трампом та російським лідером Володимиром Путіним відбулася нещодавно, під час якої обговорювалися важливі питання, що стосуються ситуації на Близькому Сході, зокрема, загострення конфлікту між Іраном та Ізраїлем. Про це повідомив помічник Путіна Юрій Ушаков, згідно з інформацією російського державного агентства ТАСС.

Ця розмова стала вже третьою між лідерами за останній місяць і відбулася в рамках їхніх контактів цього року. Тривалість бесіди склала близько 50 хвилин, під час яких обидві сторони детально розглянули ситуацію на Близькому Сході.

Путін також поінформував Трампа про свої попередні переговори з президентом Ірану та прем’єр-міністром Ізраїлю. Він торкнувся теми обміну військовополоненими з Україною, що відбувся 14 червня, і висловив готовність продовжувати перемовини щодо врегулювання конфлікту після 22 червня.

Крім того, Путін нагадав Трампу про російські ініціативи, спрямовані на досягнення компромісу в питанні іранської ядерної програми. Помічник президента Росії зазначив, що Трамп оцінив ситуацію в регіоні як “вельми тривожну”.

Лідери не виключили можливості відновлення переговорів щодо ядерного досьє Ірану. На даний момент Дональд Трамп не надав коментарів щодо цієї розмови.

Нагадаємо, що раніше, 4 червня, президенти також спілкувалися телефоном, під час якого Володимир Путін заявив, що Росія “має відповісти” на спецоперацію СБУ “Павутина”, в результаті якої Україна уразила 41 літак РФ.