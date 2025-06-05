Трамп і Сі Цзіньпін обговорили торгові тарифи між США та Китаєм

Про це повідомляє китайське державне інформагентство Xinhua.

5 червня президент США Дональд Трамп провів телефонну бесіду з китайським лідером Сі Цзіньпіном. Цю інформацію підтвердило китайське державне інформаційне агентство Xinhua. Відомо, що Трамп став ініціатором дзвінка, але деталі розмови поки що залишаються невідомими.

Нагадаємо, що з 14 травня між США та Китаєм було досягнуто угоди про 90-денне призупинення дії додаткових мит. Вашингтон знизив тарифи на китайські товари з 145% до 30%, тоді як Пекін зменшив свої тарифи на американські товари з 125% до 10%. Ці переговори тривали два дні і були спрямовані на стабілізацію двосторонньої торгівлі та підготовку до подальших переговорів.

Проте 30 травня Трамп заявив, що Китай нібито порушив умови торгової угоди, хоча конкретні деталі не були надані.

Тарифи Трампа: основні моменти

2 квітня Дональд Трамп оголосив про введення мит на імпортні товари з 185 країн, встановивши мінімальну ставку мита на рівні 10%. Для товарів з Європейського Союзу тариф становив 20%, а для Китаю – 34%. Для деяких країн були визначені індивідуальні ставки.

Крім того, з 3 квітня адміністрація США ввела 25% мито на всі імпортовані автомобілі. В українському Міністерстві економіки зазначили, що 10% мита для України є «складним, але не критичним» фактором.

4 квітня Китай відповів на підвищення мит США, встановивши тарифи на американський імпорт у розмірі 34%, які почали діяти з 10 квітня.

9 квітня Трамп оголосив про підвищення митної ставки на китайський імпорт до 125%, тоді як раніше вона становила 104%. У відповідь Китай запровадив додаткові 84% мит на товари зі США.

10 квітня у Білому домі повідомили, що фактична ставка тарифів США на китайський імпорт досягла 145%. Останній указ Трампа підвищує тарифи для Китаю до 125% з 84%, що додається до 20% тарифу на фентаніл, який був запроваджений раніше.