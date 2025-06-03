Дональд Трамп і Володимир Зеленський на саміті НАТО в Гаазі 2025

Про це Керолайн Левітт заявила на брифінгу

Керолайн Левітт, речниця адміністрації президента США, підтвердила, що Дональд Трамп відвідає саміт НАТО, який пройде в Гаазі 24 та 25 червня. Цю інформацію вона озвучила під час брифінгу для журналістів 3 червня.

“Я можу підтвердити, що він поїде на саміт НАТО, так.” – Каролін Левітт, речниця Білого дому

Водночас, 2 червня президент України Володимир Зеленський повідомив, що отримав запрошення на цей саміт. Він зазначив, що міністр закордонних справ Андрій Сибіга планує обговорити з колегами можливі результати зустрічі.

“У нас була зустріч із генсеком НАТО. Нас запросили на саміт НАТО. Я думаю, це важливо.” – Володимир Зеленський, президент України

Цього ж дня Зеленський зустрівся з генеральним секретарем НАТО Марком Рютте під час саміту Бухарестської дев’ятки, що проходив у Литві.

Поки що невідомо, чи відбудеться зустріч між Зеленським та Трампом під час саміту в Гаазі.