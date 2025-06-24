Можлива зустріч Трампа і Зеленського на саміті НАТО 2025

Про це повідомляє Reuters.
Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп висловив ймовірність зустрічі з українським лідером Володимиром Зеленським під час саміту НАТО. Цю інформацію підтверджує агентство Reuters.
Нещодавно голова Офісу президента України Андрій Єрмак провів переговори з державним секретарем США Марко Рубіо щодо підготовки до зустрічі між Зеленським і Трампом.
У розмові з ведучим Sky News Зеленський зазначив, що планує зустрітися з Трампом на полях саміту НАТО в Гаазі. Коли ведучий запитав, чи вже узгоджена зустріч, Зеленський відповів, що команди обговорюють деталі.
Зеленський вже прибув до Нідерландів, де 24-25 червня відбувається саміт НАТО. Він раніше висловлював намір зустрітися з Трампом під час цього заходу.
На початку червня в Білому Домі підтвердили, що Трамп братиме участь у саміті Альянсу. Наразі президент США вже вирушив до Нідерландів для участі в саміті НАТО.
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