Трамп і Зеленський про ЗРК Patriot та хімічну зброю Росії в Україні

Про це повідомляє Reuters.

Президент США Дональд Трамп повідомив про свою розмову з українським лідером Володимиром Зеленським, під час якої обговорювалася можливість передачі Україні зенітно-ракетних комплексів Patriot. Ця тема стала актуальною на фоні занепокоєння щодо дій Росії та незадоволення Трампа поведінкою Володимира Путіна.

Зеленський також підтвердив, що телефонна розмова з Трампом відбулася на тлі тимчасової зупинки постачання зброї Україні зі США, що викликало занепокоєння в Києві.

Нідерландська та німецька розвідки оприлюднили інформацію про використання Росією забороненої хімічної зброї в Україні. Зокрема, йдеться про скидання отруйних речовин з дронів, що призводить до загибелі та поранень українських військових. Міністр оборони Нідерландів Рубен Брейкелманс закликав до посилення санкцій проти Москви, зазначаючи, що використання хімічної зброї стає все більш звичним для Росії.

За даними нідерландських розвідників, щонайменше три українці загинули через застосування хімічної зброї, а понад 2 500 отримали поранення з симптомами ураження хімічними агентами. Українська сторона повідомляє про до 9 000 випадків використання хімзброї.

Представник управління радіаційного, хімічного та біологічного захисту ЗСУ Артем Власюк зазначив, що російські війська почали систематично використовувати небезпечні хімічні речовини проти українських військових, зокрема на Запорізькому напрямку.

Трамп також підписав законопроєкт, ухвалений Конгресом, який передбачає зниження податків та підвищення стелі державного боргу. Цей документ включає збільшення витрат на оборону, створення системи протиракетної оборони “Золотий купол” та посилення контролю на кордоні. Проте, за прогнозами, новий закон може призвести до втрати медичного страхування для мільйонів американців.

Засновник SpaceX Ілон Маск, який раніше працював над підвищенням ефективності уряду, різко розкритикував цей законопроєкт, зокрема через підвищення стелі державного боргу. У травні він офіційно завершив свою участь у державній діяльності.

Миротворча місія ЄС EUFOR ALTHEA оголосила про тимчасове посилення своїх військових підрозділів у Боснії та Герцеговині для підтримки стабільності в регіоні. Хоча точна кількість додаткових військових не розголошується, місцеві мешканці можуть помітити посилену присутність EUFOR найближчими днями. Наразі в місії перебуває близько 1500 військовослужбовців, а генеральний секретар НАТО Марк Рютте планує відвідати Сараєво 10 березня.