Трамп і Зеленський зустрінуться на саміті G7 у Канаді 2025

Як повідомлює Reuters з посилання націонала Білого дому.

Дональд Трамп, президент США, планує провести двосторонню зустріч з українським лідером Володимиром Зеленським під час саміту “Групи семи” (G7), який відбудеться в Канаді. Цю інформацію підтвердив представник Білого дому, повідомляє Reuters.

Крім того, Трамп має намір зустрітися з президенткою Мексики Клаудією Шейнбаум. Раніше Зеленський висловлював намір зустрітися з американським президентом на саміті G7, запланованому на 15-17 червня в Канаді.

Деталі саміту G7 у Канаді

У червні 2025 року саміт лідерів “Групи семи” проходитиме в Кананаскисі, Альберта. Це буде перший саміт для нового прем’єр-міністра Канади Марка Карні та президента США Дональда Трампа після його повернення до Білого дому. Очікується, що на заході також буде присутній президент України Володимир Зеленський.

Серед основних тем, які будуть обговорюватися на саміті, виділяються:

Підтримка України в умовах російської агресії;

Глобальна економічна стабільність і зростання;

Цифрова трансформація та управління технологіями;

Боротьба зі зміною клімату та забезпечення енергетичної безпеки.

Канада, яка головує в G7 у 2025 році, має на меті сприяти конструктивному діалогу та колективним зусиллям для вирішення глобальних викликів.