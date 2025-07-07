Трамп вводить додаткові мита для країн, що підтримують БРІКС

Про це заявляє ся у своїї соцмережі соцмережа Truth Social

Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп оголосив про намір ввести додаткові мита у розмірі 10% для країн, які підтримують антиамериканську політику БРІКС. Цю інформацію він оприлюднив у своїй соціальній мережі Truth Social, яка наразі недоступна в Україні. Трамп висловив подяку за “увагу до цього питання”.

“Будь-яка країна, яка стане на бік антиамериканської політики БРІКС, буде обкладена додатковим митом у 10%. Жодних винятків із цієї політики не буде.”

На початку квітня, зокрема 2 числа, Трамп також оголосив про введення мит на продукцію з 185 країн і територій, встановивши мінімальну ставку мита на імпортні товари на рівні 10%. Для товарів з Європейського Союзу мито становитиме 20%, а для Китаю – 34%. Деяким країнам передбачено індивідуальні тарифи.

З 3 квітня адміністрація США запровадила 25% мито на всі імпортовані автомобілі. В українському Міністерстві економіки зазначили, що 10% мита для України є “складним, але не критичним” фактором.

4 квітня Китай відреагував на підвищення мит США, встановивши тарифи на американський імпорт у розмірі 34%, які почали діяти 10 квітня. 9 квітня Трамп оголосив про підвищення митної ставки на китайський імпорт до 125%, тоді як раніше вона становила 104%.

У відповідь на ці дії Китай запровадив додаткові 84% мита на товари зі США. 10 квітня у Білому домі повідомили, що фактична ставка тарифів США на китайський імпорт становить 145%, враховуючи останні укази Трампа, які підвищують тарифи до 125% з 84%, а також 20% тариф на фентаніл, введений раніше.