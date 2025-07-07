Трамп вводить 25% мита на товари з Японії та Південної Кореї у 2025 році

Про це він повідомив у соцмережі Truth Social

Президент США Дональд Трамп оголосив про введення нових мит на імпорт товарів з Японії та Південної Кореї, які набудуть чинності з 1 серпня 2025 року. Про це він повідомив у своїй соціальній мережі Truth Social.

У своїх публікаціях Трамп оприлюднив офіційні листи, адресовані лідерам Японії та Південної Кореї, в яких йдеться про нову тарифну ставку. Вона становитиме 25% для всіх японських товарів, окремо від інших секторальних мит. Аналогічні заходи будуть застосовані і до товарів з Південної Кореї.

Товари, які намагатимуться уникнути митного оподаткування шляхом транзиту, також підлягатимуть повному оподаткуванню. Трамп зазначив, що японські та південно-корейські компанії зможуть уникнути мит, якщо перенесуть своє виробництво на територію США.

Президент запевнив, що американська влада сприятиме швидкому узгодженню таких проєктів протягом кількох тижнів.

Тарифна політика Трампа: короткий огляд

2 квітня 2025 року Трамп оголосив про запровадження мит на продукцію з 185 країн і територій, встановивши мінімальну ставку мита на імпортні товари на рівні 10%. Для товарів з Європейського Союзу мито становитиме 20%, а для Китаю – 34%. Для деяких країн передбачено індивідуальні тарифи.

З 3 квітня адміністрація США також ввела 25% мито на всі імпортовані автомобілі.

В українському Міністерстві економіки зазначили, що 10% мита для України є «складно, але не критично».

4 квітня Китай відповів на підвищення мит США, запровадивши тарифи на американський імпорт у розмірі 34%, які почали діяти з 10 квітня.

9 квітня Трамп оголосив про підвищення митної ставки на китайський імпорт до 125%, тоді як раніше вона становила 104%. У відповідь Китай запровадив додаткові 84% мит на товари зі США.

10 квітня у Білому домі повідомили, що фактична ставка тарифів США на китайський імпорт досягла 145%, враховуючи останні укази, які підвищують тарифи до 125% та додаткові 20% на фентаніл.