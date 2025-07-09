Трамп оголосив нові мита на мідь, напівпровідники та фармацевтику

Як повідомляє медіа Reuters

Президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп оголосив про намір ввести 50% мито на імпорт мідної продукції, а також запровадити високі тарифи на напівпровідники та фармацевтичні товари в найближчому майбутньому. Цю інформацію підтверджує агентство Reuters.

Ці нові торговельні заходи розширюють вже існуючу торговельну війну США, що викликає занепокоєння на світових ринках. Трамп також підтвердив свої погрози щодо введення 10% мит на товари з Бразилії, Індії та інших країн BRICS.

Незважаючи на це, президент зазначив, що переговори з Європейським Союзом та Китаєм проходять успішно, але вже за кілька днів планує надіслати офіційний лист до ЄС про нові мита.

“Настав час, щоб Сполучені Штати Америки почали отримувати гроші від країн, які нас обкрадали і сміялися нам за спиною.” – Дональд Трамп

Після оголошення про нові тарифи ф’ючерси на мідь у США зросли більш ніж на 10%. Мідь є критично важливою для виробництва електромобілів, військової техніки та енергетичної інфраструктури.

Акції американських фармацевтичних компаній зазнали падіння після того, як Трамп згадав про можливість введення 200% мит на імпорт ліків. Проте, за його словами, ці мита можуть бути відкладені приблизно на рік.

Інші країни заявили про намір працювати над пом’якшенням наслідків можливих мит, оскільки Трамп переніс крайню дату їхнього запровадження з середи на 1 серпня.

Раніше адміністрація Трампа обіцяла укласти “90 угод за 90 днів”, але наразі вдалося укласти лише дві угоди – з Великою Британією та В’єтнамом. Президент також повідомив, що угода з Індією знаходиться на фінальній стадії.

Трамп анонсував, що вже в середу планує оприлюднити щонайменше сім повідомлень про нові мита, а ще більше – у другій половині дня.

Торговельні партнери США підкреслюють, що хаотичне оголошення тарифів ускладнює укладання навіть базових угод і внутрішнє обговорення можливих поступок.