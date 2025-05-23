Трамп вводить 50% мито на товари з ЄС з червня 2025 року

Відповідну заяву він опублікував у власній соцмережі Truth Social

Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп оголосив про плани ввести 50% мита на товари з Європейського Союзу, починаючи з 1 червня 2025 року. Це рішення стало наслідком тривалих торговельних суперечок, які, за словами Трампа, зайшли в глухий кут.

У своїй заяві на платформі Truth Social, Трамп звинуватив ЄС у “монетарних маніпуляціях”, несправедливих судових процесах проти американських компаній, а також у “високих податках і бар’єрах”. Він підкреслив, що ці дії призвели до щорічного дефіциту в торгівлі між США та ЄС, який перевищує 250 мільярдів доларів.

«Спілкування з Євросоюзом було надзвичайно складним. Наші переговори не призвели до жодних результатів!» – зазначив Трамп, акцентуючи на безрезультатності торговельних переговорів.

При цьому президент уточнив, що нові мита не вплинуть на товари, вироблені безпосередньо в США. На момент публікації цієї інформації, офіційної реакції з боку Європейського Союзу не було.

Ця ініціатива Трампа з’явилася на фоні його попередньої погрози ввести мито не менше 25% на продукцію компанії Apple, якщо вона не почне виробництво iPhone на території Сполучених Штатів.