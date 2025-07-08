Трамп оголосив про додаткову військову допомогу США Україні

Про це він сказав перед журналістами у Білому домі, повідомляє Reuters

7 липня, у понеділок, президент Сполучених Штатів Дональд Трамп оголосив про намір США надати Україні додаткову військову допомогу для захисту від російських агресій. Цю інформацію він озвучив під час прес-конференції у Білому домі, згідно з повідомленнями.

Трамп підкреслив, що Україна стикається з “дуже сильним ударом” з боку Росії і повинна мати можливість захищатися. Він також зазначив, що основна частина допомоги буде складатися з оборонної зброї.

“Ми надішлемо ще трохи зброї. Ми повинні. Вони повинні мати можливість захистити себе. Їх зараз дуже сильно обстрілюють. По них дуже сильно б’ють. Ми маємо надіслати більше зброї, в першу чергу оборонної.” – Дональд Трамп

Раніше Трамп повідомляв, що під час розмови з українським президентом Володимиром Зеленським обговорював можливість передачі зенітно-ракетних комплексів Patriot.

5 липня Володимир Зеленський заявив, що Трамп “готовий допомагати” Україні у забезпеченні систем протиповітряної оборони.

4 липня відбулася телефонна розмова між Трампом та Зеленським, яка проходила на фоні незадоволення Трампа діями Путіна та призупинення поставок зброї Україні з боку США.

2 липня стало відомо, що США призупинили постачання озброєння Україні, зокрема ракет і боєприпасів для систем ППО, через зменшення запасів на складах у США.

В українському Міністерстві оборони зазначили, що Київ не отримував офіційних повідомлень про зупинку або зміну графіків постачання узгодженої оборонної допомоги від США. Вони також додали, що спираються на “фактичні дані” та перевіряють деталі ситуації.