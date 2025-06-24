Дональд Трамп оголосив про припинення вогню між Ізраїлем та Іраном

Про це пише AP News

24 червня президент США Дональд Трамп оголосив, що угода про припинення вогню між Ізраїлем та Іраном вже вступила в силу. Цю інформацію він оприлюднив у своїй соціальній мережі Truth Social.

“Припинення вогню вже набуло чинності. Будь ласка, не порушуйте його!” – Дональд Трамп

У той же день Трамп підтвердив “повне та абсолютне” припинення вогню між двома країнами. Проте ізраїльська армія повідомила про кілька ракетних атак з боку Ірану, внаслідок яких у Беер-Шеві загинули троє людей.

Іранський міністр закордонних справ Аббас Арагчі зазначив, що офіційної угоди про припинення вогню немає, але Іран готовий зупинити військові дії, якщо Ізраїль припинить удари до 4 ранку за місцевим часом. Пізніше іранське державне телебачення оголосило про початок загального припинення вогню о 7:30 ранку за місцевим часом.

Ізраїль поки що не підтвердив факт припинення вогню, але після 4:00 ранку за тегеранським часом нових атак на Іран не зафіксовано, про що повідомляє агентство AP.

Передумови конфлікту

Ніч на 13 червня стала початком повітряної операції Армії оборони Ізраїлю проти ядерної програми Ірану. Ізраїльські ВПС завдали ударів по численних цілях, включаючи об’єкти збагачення урану та військові бази.

Прем’єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу підкреслив, що метою операції є “завдати удару по ядерній інфраструктурі Ірану, його заводах з виробництва балістичних ракет та військових потужностях”, і що операція триватиме до повного виконання завдання.

У відповідь Іран запустив понад 100 безпілотників у бік Ізраїлю та здійснив ракетні удари по американських військових базах на Близькому Сході.

На екстреному засіданні Ради Безпеки ООН Іран звинуватив США у причетності до атак Ізраїлю, проте Вашингтон спростував ці звинувачення та закликав Тегеран до переговорів щодо ядерної програми.

Удари США по ядерних об’єктах Ірану

В ніч на 22 червня американська авіація завдала ударів по трьом ядерним об’єктам в Ірані – у Фордо, Натанзі та Ісфахані. Дональд Трамп заявив, що метою операції було усунення ядерної загрози з боку Ірану, а атаковані об’єкти “були повністю знищені”.

“Якщо Тегеран не піде на мир – майбутні удари будуть набагато масштабнішими.” – Дональд Трамп

Прем’єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу висловив подяку Трампу за ці удари, в той час як іранське державне телебачення повідомило, що всі три ядерні об’єкти були евакуйовані заздалегідь.

Реакція на ракетні удари Ірану

23 червня Іран запустив понад 10 ракет по американських військових базах на Близькому Сході у відповідь на удари США. Ракети були націлені на Катар та Ірак, але більшість з них були перехоплені системами протиповітряної оборони.

Президент США Дональд Трамп охарактеризував ракетний обстріл як “дуже слабку реакцію”, яку США “очікували” та “ефективно відбили”. Він також зазначив, що серед американських військових немає постраждалих.