Дональд Трамп оголосив про припинення вогню між Ізраїлем та Іраном

Як заявив міністр оборони Катару, повідомленню Reuters, що ППО перехопила ракети, спрямовані на авіабазу Аль-Удейд, найбільший військовий об’єкт США на Близькому Сході.

Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп оголосив про “повне та абсолютне” припинення вогню між Ізраїлем та Іраном. Цю інформацію він оприлюднив у своїй соціальній мережі Truth Social.

“Ізраїль та Іран повністю погодилися, що (приблизно через 6 годин, коли Ізраїль та Іран завершать свої поточні, останні місії) буде укладено повне та абсолютне припинення вогню на 12 годин, після чого війна буде вважатися закінченою.” – Дональд Трамп

Трамп зазначив, що припинення вогню буде реалізовано поетапно протягом наступних 24 годин. Угода передбачає два періоди по 12 годин: перший ініціює Іран, а другий оголосить Ізраїль.

“Виходячи з припущення, що все працюватиме належним чином, а так і буде, я хотів би привітати обидві країни, Ізраїль та Іран, з тим, що вони мають витривалість, мужність та інтелект, щоб покласти край тому, що слід було б назвати “12-денною війною”. – Дональд Трамп

Ізраїль розпочав повітряну операцію проти ядерної програми Ірану в ніч на 13 червня, завдавши ударів по десятках цілей, включаючи об’єкти збагачення урану та військові бази. Прем’єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу підкреслив, що метою операції є знищення ядерної інфраструктури Ірану та його військових потужностей.

У відповідь Іран запустив понад 100 безпілотників по території Ізраїлю. 13 та 14 червня Ізраїль завдав нових авіаударів по ключових оборонних об’єктах Ірану.

На екстреному засіданні Ради Безпеки ООН Іран звинуватив США у причетності до ударів, проте Вашингтон спростував ці звинувачення та закликав Тегеран до переговорів щодо ядерної програми.

20 червня МАГАТЕ попередило про небезпеку радіологічного викиду в Ірані через атаки на ядерні об’єкти.

У ніч на 22 червня американська авіація атакувала три ядерні об’єкти в Ірані – у Фордо, Натанзі та Ісфахані. Дональд Трамп заявив, що ці об’єкти були повністю знищені, а операція мала на меті усунення ядерної загрози з боку Ірану.

Прем’єр-міністр Ізраїлю висловив подяку Трампу за удари, тоді як іранські офіційні особи повідомили про евакуацію ядерних об’єктів перед атаками.

23 червня Іран запустив понад 10 ракет по американських військових базах на Близькому Сході у відповідь на удари США. Ракети були спрямовані на Катар та Ірак, але більшість з них були перехоплені системами протиповітряної оборони.

Президент США охарактеризував ракетний обстріл як “дуже слабку реакцію”, яку США очікували і ефективно відбили, додавши, що жоден американець не постраждав.