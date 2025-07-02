Трамп оголосив про 60-денне припинення вогню в Газі: зустріч з Нетаньягу

Як повідомляє Reuters

Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп оголосив, що Ізраїль погодився на “необхідні умови” для встановлення 60-денного припинення вогню в Газі. Цю інформацію він оприлюднив у своєму дописі на платформі Truth Social.

Трамп підкреслив, що його команда провела “довгу та продуктивну” зустріч з представниками Ізраїлю, обговорюючи ситуацію в Газі.

“Ізраїль погодився на необхідні умови для завершення 60-денного припинення вогню в Газі, протягом якого ми працюватимемо з усіма сторонами, щоб припинити війну.” – Дональд Трамп

За словами президента, катарські та єгипетські представники, які “дуже наполегливо працювали для встановлення миру”, будуть відповідати за остаточну пропозицію.

“Я сподіваюся, що заради бога Близького Сходу, ХАМАС погодиться на цю угоду, бо краще не стане – стане тільки гірше.” – Дональд Трамп

Згідно з інформацією, 7 липня Трамп планує зустрітися з прем’єр-міністром Ізраїлю Біньяміном Нетаньягу в Білому домі. Ця зустріч відбудеться на фоні закликів американського лідера до припинення вогню між Ізраїлем та ХАМАС у Газі, а також повернення заручників.

Ізраїльський чиновник у Вашингтоні підтвердив, що зустріч відбудеться наступного понеділка. Очікується, що лідери обговорять питання, пов’язані з Іраном, Газою, Сирією та іншими регіональними проблемами.

Ситуація у Секторі Гази

7 жовтня 2023 року ХАМАС здійснив вторгнення на територію Ізраїлю з Сектора Гази, захопивши кілька населених пунктів у прикордонній зоні та взявши десятки заручників. У відповідь Ізраїль розпочав контртерористичну операцію проти бойовиків.

Військові дії призвели до гуманітарної кризи в палестинському анклаві, де загинули сотні людей. Ізраїль звинувачує ХАМАС у загрозі безпеці країни.

15 січня 2025 року Ізраїль та ХАМАС уклали угоду про припинення вогню, яка набула чинності 19 січня 2025 року. Угода передбачала три етапи, включаючи повне припинення вогню, виведення ізраїльських військ з густонаселених районів Гази та звільнення частини заручників.

Проте 18 березня 2025 року Сили оборони Ізраїлю оголосили про відновлення бойових дій у Секторі Гази.

17 травня Армія оборони Ізраїлю оголосила про новий наступ у палестинському анклаві з метою ліквідації ХАМАС та звільнення заручників. Палестина повідомила про 146 загиблих. Бойові дії тривають.

30 травня Трамп заявив, що Ізраїль і ХАМАС близькі до укладання угоди про 60-денне припинення вогню.