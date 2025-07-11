Трамп і НАТО домовились про постачання зброї Україні

Про це пише CNN.

10 липня президент США Дональд Трамп в інтерв’ю телеканалу NBC оголосив про досягнуту угоду з НАТО щодо постачання американської зброї в Україну. Він зазначив, що альянс повністю покриє витрати на цю зброю.

“Ми відправляємо зброю в НАТО, і НАТО платить за цю зброю на сто відсотків, – сказав президент NBC News в телефонному інтерв’ю в четвер. – Ми будемо відправляти Patriot до НАТО, а потім НАТО буде їх розподіляти”. – Дональд Трамп

Тим часом CNN звернулося до НАТО за коментарем щодо цієї інформації. Генеральний секретар НАТО Марк Рютте також підтвердив, що альянс активно працює з союзниками для надання Україні додаткової допомоги, включаючи боєприпаси та засоби протиповітряної оборони.

“Сьогодні я закликав лідерів піти далі, щоб Україна мала більше боєприпасів і засобів протиповітряної оборони, – написав Рютте у соцмережі X. – Я щойно розмовляв з президентом Трампом і зараз тісно співпрацюю з союзниками, щоб надати Україні необхідну допомогу”. – Марк Рютте

Державний секретар США Марко Рубіо також підтвердив, що ведуться переговори з європейськими країнами щодо обміну батареями систем Patriot для України. Він зазначив, що деякі країни, які очікують на поставки цих систем, можуть відкласти їх і передати Україні.

“Є інші батареї Patriot і є інші можливості. Країни, які замовили батареї Patriot і які ось-ось отримають їх, було б чудово, якби одна з них зголосилася відкласти цю поставку і відправити їх в Україну”, – сказав Рубіо журналістам у Куала-Лумпурі. – Марко Рубіо

Раніше цього тижня Трамп натякнув на можливість відправки ще однієї системи ППО Patriot в Україну, підкресливши, що це дуже дорога і рідкісна зброя.

“Вони б цього хотіли, вони просили про це – вони справді дуже рідкісні, бо багато систем було надіслано до України, – сказав Трамп. – Але вони б хотіли, я знаю, що вони зробили запит. Нам доведеться це розглянути. Дуже дорога, дуже дорога система”. – Дональд Трамп

У своєму інтерв’ю Трамп також анонсував важливу заяву щодо Росії, не розкриваючи деталей.