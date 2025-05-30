Трамп оголосив про близькість угоди про припинення вогню між Ізраїлем і ХАМАС

Як повідомляє онлайн-медіа Суспільне.

30 травня президент США Дональд Трамп оголосив, що Ізраїль і ХАМАС близькі до укладання угоди про припинення вогню на 60 днів. Цю інформацію він озвучив під час прес-конференції в Овальному кабінеті.

“Вони дуже близькі до угоди щодо Гази. Ми повідомимо вам про це впродовж дня або завтра. І в нас є шанс на це.” – Дональд Трамп

Трамп також висловив надію на можливість досягнення угоди з Іраном щодо ядерної програми, зазначивши, що Тегеран не прагне військового конфлікту, що може відкрити шлях до компромісу.

“Я думаю, що ми досить близькі до угоди з Іраном. Вони не хочуть, щоб їх підірвали. Вони воліли б укласти угоду… Але вони не можуть мати ядерну зброю. Це дуже просто.” – Дональд Трамп

Президент підкреслив важливість стабільності на Близькому Сході, наголосивши на необхідності звільнити регіон від ракетних обстрілів.

Напередодні речниця Білого дому Керолайн Левітт повідомила, що ХАМАС та Ізраїль погодилися на 60-денне припинення вогню в Секторі Гази. Вона зазначила, що прем’єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху підписав проект угоди перед її передачею ХАМАС.

У Білому домі акцентували, що переговори тривають, і остаточне підтвердження перемир’я буде оголошено після досягнення угоди.

Раніше Нетаньяху запевнив родини заручників у готовності ухвалити угоду про припинення вогню та звільнення заручників у Газі, запропоновану спецпредставником США Стівом Віткоффом. ХАМАС наразі розглядає проект угоди.

Проте прем’єр-міністр Ізраїлю раніше заявляв, що Ізраїль “ні за що не припинить війну в Газі”, навіть якщо буде досягнуто угоду про звільнення більшої кількості заручників.

26 квітня ХАМАС оголосив про готовність звільнити всіх ізраїльських заручників та укласти перемир’я з Ізраїлем на п’ять років.

Згідно з інформацією, наразі в полоні залишаються 58 заручників, з яких приблизно 23 живі. Більшість із близько 250 осіб, захоплених під час нападу ХАМАС у 2023 році, були звільнені в рамках угод про припинення вогню.