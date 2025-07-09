Тоді американський політик, радник із питань національної безпеки в адміністрації Байдена Джейк Салліван опублікував у The New York Times колонку
У ніч на 8 липня президент США Дональд Трамп оголосив про нові поставки американського озброєння для України. Це сталося всього через тиждень після того, як його адміністрація призупинила військову допомогу, що викликало значну критику з боку міжнародної спільноти.
У відповідь на ці дії, радник з національної безпеки адміністрації Байдена, Джейк Салліван, опублікував статтю в The New York Times, де висловив своє обурення рішенням Трампа, зазначивши, що
“Україну залишають напризволяще.”
Проте варто зазначити, що сам Салліван раніше також затягував з постачанням зброї до Києва і виступав за обмеження використання далекобійного озброєння, що ускладнювало підтримку України. Це викликало певні запитання щодо його позиції.
Цікаво, що розмова Саллівана відбулася до оголошення Трампа про посилення військової допомоги, що підкреслює складність і неоднозначність американської політики щодо України. Ця ситуація демонструє, як різні підходи в адміністраціях можуть впливати на зовнішню політику та підтримку союзників.
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