Трамп оголосив про нову торговельну угоду між США та Китаєм

Про це він повідомив у соцмережі Truth Social

Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп оголосив, що торгівельна угода між США та Китаєм готова і чекає на остаточне затвердження з боку лідерів обох країн. Цю інформацію він оприлюднив у своїй соціальній мережі Truth Social.

Трамп зазначив, що в рамках нових домовленостей США встановлюють мита на китайські товари на рівні 55%, тоді як Китай запроваджує 10% мита на американські товари. Додатково, Китай зобов’язується постачати рідкісноземельні метали до США, а американські навчальні заклади знову відкриють свої двері для китайських студентів.

Президент також підкреслив, що наразі триває підготовка до остаточного затвердження угоди за участю китайського лідера Сі Цзіньпіна.

Раніше, після дводенних переговорів у Лондоні, міністр торгівлі США Говард Лутнік повідомив, що нова угода базується на попередніх домовленостях, досягнутих у Женеві минулого місяця. Вона передбачає зниження мит, які раніше сягали понад 100%.

Лутнік також зазначив, що обидві країни мають до 10 серпня, щоб узгодити повноцінну угоду, інакше митні тарифи можуть знову зрости: США можуть підвищити їх до 145%, а Китай – до 125%.

Крім того, він акцентував увагу на важливості обмежень на рідкісноземельні метали, які є ключовим пунктом угоди, і США вже готують заходи у відповідь, якщо експорт цих металів з Китаю не відновиться.

Деталі “тарифів Трампа”

2 квітня Трамп оголосив про введення мит на продукцію з 185 країн і територій, встановивши мінімальну ставку мита на імпортні товари на рівні 10%. Для товарів з Європейського Союзу мито становитиме 20%, а для Китаю – 34%. Для деяких країн передбачені індивідуальні тарифи.

З 3 квітня адміністрація США також запровадила 25% мито на всі імпортовані автомобілі.

В українському Міністерстві економіки зазначили, що 10% мита для України є “складним, але не критичним” викликом.

4 квітня Китай відповів на нові підвищені мита, встановивши тарифи на американський імпорт на рівні 34%, які почали діяти 10 квітня.

9 квітня Трамп оголосив про підвищення митної ставки на китайський імпорт до 125%, тоді як раніше вона становила 104%. У відповідь Китай запровадив додаткові 84% мит на імпортні товари зі США.

10 квітня у Білому домі підтвердили, що ставка тарифів США на китайський імпорт фактично досягла 145%. Останній указ Трампа підвищує тарифи для Китаю до 125% з 84%, що додається до 20% тарифу на фентаніл, запровадженого раніше.