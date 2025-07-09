Трамп оголосив нові тарифи на імпорт з шести країн у 2025 році

Про це повідомляє Bloomberg.

9 липня 2025 року президент США Дональд Трамп оголосив про нову серію тарифів, які передбачають введення мит на імпортні товари з шести країн. Згідно з інформацією Bloomberg, ці мита набудуть чинності в серпні, якщо не буде досягнуто угод між США та зазначеними країнами.

Зокрема, Трамп анонсував 30% мита на товари з Алжиру, Лівії та Іраку, 25% – для Брунею та Молдови, а також 20% – для Філіппін. Ці ставки в основному відповідають тарифам, оголошеним раніше в квітні, хоча мита на іракські товари зменшилися з 39%, а на філіппінські – зросли з 17%.

Президент США почав інформувати торговельних партнерів про нові тарифи з понеділка, напередодні крайнього терміну цього тижня для завершення переговорів. У своїх соціальних мережах Трамп зазначив, що планує оприлюднити “щонайменше 7” листів у середу вранці, а додаткові ставки – у другій половині дня.

Однак, як зазначає Bloomberg, на платформі Truth Social були опубліковані дані лише щодо шести країн. Білий дім поки що не прокоментував цю невідповідність.

Серед цих шести країн лише Філіппіни входять до числа 50 найбільших торговельних партнерів США, експортувавши минулого року товарів на суму близько 14,1 мільярда доларів. Основні категорії експорту включають електроніку, автозапчастини та текстиль. Імпорт з інших п’яти країн разом становить менше 12 мільярдів доларів, при цьому Ірак, як експортер сирої нафти, забезпечує понад половину цієї суми.

Попри нові попередження, ринки поки що не зазнали значних потрясінь, оскільки трейдери зосередилися на продовженні терміну дії взаємних тарифів до 1 серпня. Це дало торговельним партнерам додатковий час для переговорів і викликало скептицизм щодо реальності виконання тарифних загроз.

На початку тижня Трамп висловив невпевненість у новій даті завершення переговорів, заявивши, що він “не на 100% впевнений”. Водночас він пообіцяв, що з 1 серпня 2025 року всі мита будуть сплачені без відстрочок.

Крім того, президент США підвищив ставки для двох ключових партнерів: Європейського Союзу, який може незабаром отримати односторонні тарифи, та Індії, якій загрожує додаткове 10% мито через участь у БРІКС. За словами Трампа, це може вплинути на статус долара як світової валюти.

Трамп також запропонував 50% мито на мідну продукцію, що спричинило рекордне зростання цін на метал на 17% у Нью-Йорку. Окрім того, він анонсував 200% тарифи на фармацевтичну продукцію, якщо виробництво не буде перенесено до США наступного року.

Історія тарифної політики Трампа

2 квітня 2024 року Трамп оголосив про введення мит на товари з 185 країн і територій, встановивши мінімальну ставку 10%. Для ЄС мито становило 20%, для Китаю – 34%. Окремі країни отримали індивідуальні тарифи.

З 3 квітня США запровадили 25% мито на всі імпортовані автомобілі. Українське Міністерство економіки оцінило 10% мито для України як “складно, але не критично”.

У відповідь на дії США, 4 квітня Китай встановив 34% мито на американський імпорт, яке почало діяти 10 квітня. 9 квітня Трамп підвищив митну ставку на китайські товари до 125%, що викликало відповідь Китаю з додатковими 84% митами на американський імпорт.

За даними Білого дому, фактична ставка тарифів США на китайський імпорт наразі становить 145%, враховуючи 20% мито на фентаніл, запроваджене раніше.