Дональд Трамп знайшов потенційного покупця TikTok: очікується схвалення Китаю

Як зазначає медіа BBC News

Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп оголосив, що знайшов потенційного покупця для популярної соціальної мережі TikTok, яка наразі належить китайській компанії ByteDance. Проте, він підкреслив, що для завершення угоди необхідно отримати схвалення з боку китайського уряду.

Цю інформацію Трамп озвучив під час інтерв’ю на телеканалі Fox News. Хоча він не розкрив імена можливих покупців, зазначив, що це група “дуже заможних людей”. Президент також висловив сподівання, що лідер Китаю Сі Цзіньпін погодиться на умови продажу TikTok. Трамп пообіцяв надати більше деталей про покупця приблизно через два тижні.

Нагадаємо, що законопроєкт, який вимагав від ByteDance продати TikTok американському власнику протягом дев’яти місяців, був підписаний колишнім президентом Джо Байденом 24 квітня 2024 року. Міністерство юстиції США визнало TikTok загрозою для національної безпеки через можливість використання даних користувачів китайським урядом.

Американські чиновники стверджують, що через TikTok Китай може поширювати пропаганду та використовувати програмне забезпечення, яке заохочує дітей проводити більше часу на платформі. Також існують побоювання, що китайський уряд може отримати доступ до особистих даних користувачів, оскільки за китайським законодавством компанії зобов’язані співпрацювати з державними органами.

Генеральний директор ByteDance Шоу Цзі Чу раніше запевняв, що дані американських користувачів будуть захищені і зберігатимуться на серверах, які контролює сторонній підрядник – компанія Oracle Corp.

Термін, протягом якого ByteDance мала продати TikTok, завершився 19 січня 2025 року. Компанія вважає, що цей закон порушує принципи свободи слова, закріплені в Першій поправці до Конституції США. У грудні 2024 року ByteDance звернулася до Верховного суду США з проханням призупинити дію закону, але 17 січня суд підтримав його.

Згідно з інформацією Bloomberg, китайська влада розглядає можливість продажу американського підрозділу TikTok Ілону Маску, якщо заборону в США не вдасться уникнути. Компанія ByteDance поки що відмовилася коментувати цю інформацію.

18 січня, менш ніж за дві години до набуття чинності заборони, TikTok припинив свою роботу в США, зник з App Store та видавав помилки під час завантаження в Google Play. Проте Трамп заявив, що після інавгурації він накаже відтермінувати блокування платформи. Через кілька годин після його заяви додаток почав відновлювати свою роботу в США.