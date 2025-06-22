Трамп оголосив про атаку США на іранські ядерні об'єкти

Як повідомляє соцмережа Truth Social Дональда Трампа

Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп оголосив про успішну атаку на три ядерні об’єкти в Ірані, розташовані в містах Фордо, Натанзі та Ісфахані. Цю інформацію він оприлюднив у своїй соціальній мережі Truth Social.

“Ми успішно завершили атаку на три ядерні об’єкти в Ірані, зокрема Фордо, Натанз та Ісфахан. Усі літаки зараз перебувають за межами повітряного простору Ірану. На головний об’єкт, Фордо, було скинуто повний боєзапас бомб. Усі літаки безпечно повертаються додому. Вітаємо наших великих американських воїнів. Жодна інша армія у світі не змогла б цього зробити. НАСТАВ ЧАС МИРУ!” – Дональд Трамп

Трамп також зазначив, що це “історичний момент для США, Ізраїлю та всього світу”, підкресливши, що Іран “тепер має погодитися закінчити цю війну”.

Відповідаючи на ці події, заступник політичного директора іранського державного телебачення Хасан Абедіні заявив, що Іран заздалегідь евакуював усі три ядерні об’єкти, які стали мішенню для США. Він стверджує, що країна “не зазнала серйозного удару, оскільки матеріали вже були вивезені”.

Прем’єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу висловив подяку Трампу за удари по іранських ядерних об’єктах, зазначивши, що “історія запам’ятає цей день”. Він підкреслив, що “президент Трамп зробив те, що потрібно було зробити, аби зупинити найнебезпечніший режим і зброю у світі”.

“Ми з президентом Трампом часто говоримо: ‘Мир через силу’. Спочатку приходить сила, а потім – мир. І сьогодні ввечері президент Трамп і Сполучені Штати діяли з великою силою.” – Біньямін Нетаньягу

Раніше, 19 червня, у Білому домі повідомили, що Трамп ухвалить рішення щодо ударів по Ірану протягом двох наступних тижнів, залежно від переговорів з Іраном щодо його ядерної програми, які могли відбутися найближчим часом.

Об’єкти у Фордо, Натанзі та Ісфахані вже були мішенями для атак Ізраїлю з початку ударів по Ірану 13 червня 2025 року.

Атака Ізраїлю на Іран

У ніч на 13 червня Армія оборони Ізраїлю розпочала повітряну операцію проти ядерної програми Ірану. Ізраїльські ВПС завдали ударів по десятках цілей на території Ірану, включаючи об’єкти, що мають відношення до збагачення урану та інші військові об’єкти.

Прем’єр-міністр Беньямін Нетаньягу заявив, що метою операції є “завдати удару по ядерній інфраструктурі Ірану, його заводах з виробництва балістичних ракет та військових потужностях”. Він підкреслив, що операція триватиме стільки, скільки буде потрібно, аж до повного виконання завдання.

Внаслідок атаки загинули командувач Корпусу вартових Ісламської революції Хосейн Саламі та начальник Генштабу Збройних сил Ірану Мохаммад Багері, про що повідомило Іранське державне інформагентство.

Після ізраїльської атаки низка країн закрили свій повітряний простір. МАГАТЕ висловило занепокоєння щодо ударів по ядерних об’єктах. Іран стверджує, що ядерні об’єкти не зазнали серйозних пошкоджень під час атаки Ізраїлю.

У відповідь на атаку Іран запустив у бік території Ізраїлю понад 100 безпілотників.

Пізніше, 13 та 14 червня, Ізраїль завдав нових авіаударів по містах Ірану, де розташовані ключові оборонні споруди та військові бази.

На екстреному засіданні Ради Безпеки ООН 13 червня Іран офіційно звинуватив Сполучені Штати в причетності до ударів Ізраїлю по іранській території. Вашингтон відкинув ці обвинувачення та закликав Тегеран сісти за стіл переговорів щодо ядерної програми.