Трамп оголосив про переговори з Китаєм щодо продажу TikTok

Про це повідомляє Reuters.

4 липня президент США Дональд Трамп оголосив про намір розпочати переговори з Китаєм щодо можливого продажу популярного додатку TikTok. За його словами, ці переговори можуть стартувати вже 7 або 8 липня, про що повідомляє Reuters.

Трамп підкреслив, що Сполучені Штати “практично” досягли угоди щодо продажу TikTok, що викликало значний інтерес у медіа та серед користувачів.

«Я думаю, що ми почнемо у понеділок чи вівторок… розмови з Китаєм, можливо, з президентом Сі або одним із його представників, але ми б майже досягли угоди». – Дональд Трамп

Нагадаємо, що минулого місяця Трамп продовжив термін до 17 вересня, впродовж якого китайська компанія ByteDance повинна була позбутися своїх американських активів TikTok. Спочатку планувалося створення нової американської компанії, яка б контролювала американські операції TikTok, але ці переговори були призупинені через загострення торговельних відносин між США та Китаєм.

Президент також зазначив, що угода вимагатиме схвалення з боку Китаю.

«Я не впевнений, але думаю, що так. У нас з президентом Сі чудові стосунки, і я думаю, що це добре для них. Я думаю, що угода добра для Китаю, і вона добра для нас». – Дональд Трамп

Заборона TikTok у США викликана побоюваннями щодо національної безпеки. Міністерство юстиції США вважає, що додаток може становити загрозу через можливе поширення пропаганди та збір даних користувачів, які можуть бути передані китайському уряду.

Закон, підписаний колишнім президентом Джо Байденом у квітні 2024 року, вимагав від ByteDance продати TikTok американському власнику протягом дев’яти місяців, інакше мережу буде заборонено в США. ByteDance оскаржила цей закон у Верховному суді, але 17 січня 2025 року суд підтвердив його дію.

У січні 2025 року TikTok тимчасово призупинив свою діяльність у США, а додаток зник з App Store та Google Play. Проте після заяви Трампа про відтермінування блокування платформи, сервіс почав відновлювати свою роботу.