Трамп ухиляється від відповіді про удар по ядерних об'єктах Ірану

За даними Іранського державного інформагентства IRNA

18 червня президент США Дональд Трамп під час прес-конференції уникнув прямої відповіді на запитання про можливий удар по ядерних об’єктах Ірану. Цю подію транслював телеканал Fox News.

Журналісти поцікавилися, чи наближаються Сполучені Штати до рішення завдати удару по іранських ядерних установках.

“Я не можу цього сказати, так? Ви ж не думаєте, що я серйозно відповім на це питання. Ви завдасте удару по іранському ядерному компоненту? І коли саме, сер? Сер, ви б завдали удару? Чи не могли б ви повідомити нас, щоб ми могли бути там і спостерігати?” – Дональд Трамп

Трамп також зазначив, що журналісти не знають, чи дійсно він планує це зробити.

“Я можу це зробити. А можу і не зробити. Тобто, ніхто не знає, що я зроблю. Я можу сказати вам це, що Іран має багато проблем, і вони хочуть вести переговори.” – Дональд Трамп

Він побажав “удачі” верховному лідеру Ірану, який заявив про свою непохитність.

“Бажаю удачі. У них було 60 днів, а це ж багато – 60 днів, ціла купа часу. І вони припустилися помилки. Їхня країна в руїнах. Так багато людей загинуло, а вони не повинні були загинути. Це дуже сумно.” – Дональд Трамп

Раніше іранський верховний лідер аятола Алі Хаменеї попередив, що військове втручання США в конфлікт між Ізраїлем та Іраном може мати “непоправні” наслідки.

Атака Ізраїлю на Іран

У ніч на 13 червня Ізраїльська армія розпочала повітряну операцію проти ядерної програми Ірану, завдавши ударів по численних цілях, пов’язаних із збагаченням урану та іншими військовими об’єктами.

Прем’єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу заявив, що метою операції є “знищення ядерної інфраструктури Ірану, його заводів з виробництва балістичних ракет та військових потужностей”. Він підкреслив, що операція триватиме до повного виконання завдання.

Внаслідок атаки загинули командувач Корпусу вартових Ісламської революції Хосейн Саламі та начальник Генштабу Збройних сил Ірану Мохаммад Багері, про що повідомило іранське державне інформагентство.

Після ізраїльських ударів кілька країн закрили свій повітряний простір. Міжнародне агентство з атомної енергії (МАГАТЕ) висловило занепокоєння щодо атак на ядерні об’єкти. Іран стверджує, що його ядерні установки не зазнали серйозних пошкоджень.

У відповідь на атаки Ізраїлю Іран запустив понад 100 безпілотників у бік ізраїльської території.

Пізніше, 13 та 14 червня, Ізраїль завдав нових авіаударів по містах Ірану, де розташовані ключові оборонні споруди та військові бази.

На екстреному засіданні Ради Безпеки ООН 13 червня Іран офіційно звинуватив США в причетності до ізраїльських атак на свою територію. Вашингтон спростував ці звинувачення та закликав Тегеран до переговорів щодо ядерної програми.