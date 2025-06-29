Трамп підтримує нові санкції проти Росії через Україну

Як повідомляє ефір ABC News з заявою сенатора-республіканця Ліндсі Грема про думки президента Дональда Трампа щодо нових санкцій проти Росії, дивіться ABC News

Президент США Дональд Трамп вважає, що настав час для введення нових санкцій проти Росії. Про це в ефірі ABC News повідомив сенатор-республіканець Ліндсі Грем з Південної Кароліни, який є одним із ініціаторів законодавчої ініціативи щодо економічних обмежень для Кремля.

“Вчора вперше президент (Дональд Трамп – ред.) сказав мені, коли ми з ним грали в гольф, що настав час рухати вперед законопроєкт (щодо санкцій проти РФ – ред.)” – Ліндсі Грем

Грем також висловив впевненість, що Трамп підпише цей законопроєкт, якщо його ухвалять американські законодавці.

Деталі законопроєкту

На початку квітня 50 американських законодавців, очолюваних Ліндсі Гремом та демократом Річардом Блюменталем, представили двопартійний законопроєкт, що передбачає запровадження санкцій проти Росії у разі зриву мирних переговорів щодо України. Зокрема, документ пропонує встановити 500% тариф на імпорт товарів до США з країн, які купують російську нафту, газ, уран та інші сировини.

Газета The Washington Post зазначила, що ухвалення цього законопроєкту може завдати більше шкоди США, ніж Росії, оскільки російські енергоресурси купують багато ключових партнерів Вашингтона, таких як Індія, Туреччина, ЄС, Бразилія, Південна Корея, Тайвань та Японія. Крім того, США самі імпортують російський уран.

Ставлення влади США до нових санкцій

Після повторного обрання Трампа на пост президента, він неодноразово погрожував Москві масштабними санкціями, але зазначав, що Вашингтон не запроваджує обмеження, оскільки сподівається на укладення “мирної угоди” між Україною та Росією.

18 травня міністр фінансів США Скотт Бессент заявив, що Вашингтон разом із Європою “без вагань” посилить санкції проти Росії, якщо президент Кремля Володимир Путін не буде вести мирні переговори з Україною “в дусі доброї волі”.

25 червня держсекретар США Марко Рубіо, коментуючи питання санкцій проти Росії, зазначив, що Трамп “знатиме правильний час і місце” для їх запровадження.