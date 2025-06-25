Дональд Трамп прокоментував обіцянку завершити війну в Україні за 24 години

Як повідомив Дональд Трамп під час відео з пресконференції на YouTube

Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп прокоментував свою передвиборчу обіцянку завершити війну Росії проти України за 24 години, назвавши її саркастичною. Цю заяву він зробив під час пресконференції на саміті НАТО, що проходив у Гаазі 25 червня.

На запитання журналістів про те, чи дійсно він жартував, коли говорив про швидке завершення конфлікту, Трамп відповів:

“Звісно, це було саркастично.”

Також Трампу нагадали, що він вже 5 місяців і 5 днів на посаді президента, і запитали, чому досі не вдалося закінчити війну. У відповідь він зазначив, що ситуація є набагато складнішою, ніж багато хто міг собі уявити.

“Володимир Путін (лідер РФ – ред.) складніша людина. На жаль, у мене були проблеми з президентом України Володимиром Зеленським, найімовірніше, ви читали про це. І це найскладніше, ніж будь-яка війна.” – Дональд Трамп

На початку квітня Трамп вже називав свою обіцянку про завершення війни “жартом”. Під час своєї передвиборчої кампанії він неодноразово стверджував, що зможе зупинити російсько-український конфлікт за добу, щойно займе президентське крісло.

Після повернення до влади Трамп не раз погрожував Москві серйозними санкціями, але зазначив, що Вашингтон поки що утримується від їх введення, сподіваючись на укладення “мирної угоди”.

25 червня держсекретар США Марко Рубіо, коментуючи питання санкцій проти Росії, зазначив, що Трамп “знатиме правильний час і місце” для їх запровадження.