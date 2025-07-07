Про це він сказав журналістам перед посадкою на літак Air Force One у Моррістауні, повідомляє Fox News.

Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп прокоментував ініціативу Ілона Маска щодо створення нової політичної партії, назвавши це “смішним”. Він підкреслив, що подібні партії “ніколи не працювали”. Ці заяви Трамп зробив під час спілкування з журналістами перед вильотом на літаку Air Force One з Моррістауна, про що повідомляє Fox News.

“Я вважаю, що створювати третю партію – це смішно… Ми маємо величезний успіх з Республіканською партією. Демократи збилися зі шляху, але це завжди була двопартійна система, і я думаю, що створення третьої партії лише посилює плутанину.” – Дональд Трамп

Трамп також зазначив, що політична система США побудована на двох партіях, і треті партії зазвичай не досягають успіху. Він додав:

“Він може з цього розважатися, але я вважаю це абсурдним.” – Дональд Трамп

Пізніше Трамп висловив свої думки на платформі Truth Social, де висловив занепокоєння з приводу того, що Ілон Маск “повністю зійшов з рейок” і став “аварією поїзда” за останні п’ять тижнів.

4 липня, у День незалежності США, Маск провів опитування про створення нової політичної партії, а наступного дня оголосив про заснування “Партії Америки”. Це не перша спроба Маска ініціювати нову партію – у червні 2025 року він вже проводив подібне опитування у соцмережі X.

Взаємини між Трампом та Маском стали напруженими у 2025 році. Ілон Маск деякий час був неформальним радником Трампа, але у травні залишив цю посаду через розбіжності щодо масштабного податкового законопроєкту, який він різко критикував як “руйнівний” і такий, що “знищить робочі місця”.

5 червня Трамп заявив, що Маск “вичерпав себе” і запропонував припинити державні субсидії та розірвати контракти з ним. У відповідь Маск назвав ці слова “брехнею” і підтримав імпічмент Трампа, але згодом вибачився за свої образливі висловлювання.

Трамп також не виключив можливості депортації Маска зі США, звинувативши його у невдоволенні через скасування мандату на електромобілі.

Раніше Маск був важливим союзником Трампа, витративши близько 300 мільйонів доларів на підтримку республіканців на виборах 2024 року. Він також отримав неофіційну посаду в Білому домі, де керував Департаментом ефективності уряду Трампа.