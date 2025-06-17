Трамп закликає евакуюватися з Тегерана через ізраїльські удари по Ірану

Як повідомляє допис Дональда Трампа у соціальній мережі Truth Social

Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп закликав усіх громадян терміново залишити Тегеран, столицю Ірану, підкресливши, що країна повинна була підписати ядерну угоду. Цю інформацію Трамп оприлюднив на своїй платформі Truth Social.

“Іран мав підписати “угоду”, яку я їм запропонував. Який сором і яка марна втрата людських життів. Простими словами: ІРАН НЕ МОЖЕ МАТИ ЯДЕРНОЇ ЗБРОЇ. Я повторював це знову і знову! Усі повинні негайно евакуюватися з Тегерана!” – Дональд Трамп

Військова операція Ізраїлю проти Ірану

У ніч на 13 червня Ізраїльська армія розпочала повітряну операцію, спрямовану на знищення ядерної програми Ірану. Військово-повітряні сили Ізраїлю завдали ударів по численних цілях на території Ірану, зокрема по об’єктах, пов’язаних із збагаченням урану та іншими військовими установами.

Прем’єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу зазначив, що метою цієї операції є “завдати удару по ядерній інфраструктурі Ірану, його заводах з виробництва балістичних ракет та військових потужностях”. Він підкреслив, що операція триватиме доти, поки не буде досягнуто всіх цілей.

Внаслідок атаки загинули високопосадовці Ірану, зокрема командувач Корпусу вартових Ісламської революції Хосейн Саламі та начальник Генштабу Збройних сил Ірану Мохаммад Багері, про що повідомило державне інформагентство Ірану.

Після ізраїльських ударів кілька країн закрили свій повітряний простір, що викликало додаткову напругу в регіоні. Міжнародне агентство з атомної енергії (МАГАТЕ) висловило занепокоєння щодо атак на ядерні об’єкти, тоді як Іран стверджує, що його ядерні установки не зазнали серйозних пошкоджень.

У відповідь на ізраїльські удари Іран запустив понад 100 безпілотників у бік Ізраїлю. Пізніше, 13 та 14 червня, Ізраїль здійснив нові авіаудари по містах Ірану, де розташовані важливі оборонні споруди та військові бази.

На екстреному засіданні Ради Безпеки ООН 13 червня Іран офіційно звинуватив Сполучені Штати в підтримці ізраїльських атак на свою територію. Вашингтон рішуче відкинув ці звинувачення та закликав Тегеран до переговорів щодо ядерної програми.