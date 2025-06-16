Трамп вважає виключення Росії з G8 помилкою на саміті G7

Зокрема у серпні 2019 року медіа The Guardian писав про суперечки щодо повернення Росії до G7.

На саміті Групи семи (G7) у Канаді президент США Дональд Трамп висловив думку, що виключення Росії з G8 стало помилкою. Цю заяву він зробив під час розмови з прем’єр-міністром Канади Марком Карні.

Трамп також зазначив, що повномасштабної війни в Україні можна було б уникнути, якби він залишався на посаді президента США ще чотири роки тому.

“Раніше це була Група восьми. Потім Барак Обама і “людина на імʼя Трюдо” виступили проти участі Росії. Але це, вважаю, ускладнило ситуацію, бо ви витрачаєте стільки часу на обговорення Росії, а її немає за столом переговорів.” – Дональд Трамп

Президент США висловив сподівання, що саміт G7 принесе позитивні результати, зокрема в питанні торгівлі з Канадою.

Нагадаємо, що Росію виключили з “Групи восьми” у 2014 році після незаконної анексії Криму та початку війни на сході України. Відтоді G8 функціонує як G7 без участі РФ.

Повернення Росії до G7: позиція Трампа

Це не перший раз, коли Трамп висловлює подібну думку. У лютому 2025 року він заявив, що був би радий, якби Росія повернулася до складу G7, назвавши її виключення “помилкою”, зробленою за часів президентства Барака Обами. Цю позицію американського президента засудили в Німеччині.

Протягом своєї першої каденції Трамп неодноразово намагався повернути Росію до організації, але інші країни, особливо європейські, відкидали цю ідею.

Зокрема, у серпні 2019 року повідомлялося, що Трамп посварився з іншими лідерами G7 під час саміту у Франції через питання повернення Росії. Російська сторона, реагуючи на пропозицію Трампа, заявила, що не планує повертатися до організації.

Очільник МЗС Франції Жан-Ноель Барро зазначив, що наразі “неможливо уявити”, щоб Росія знову приєдналася до G7.

Також посолка Канади в Україні Наталка Цмоць відкинула ідею повернення Росії до G7, яку раніше висловлював Дональд Трамп.