Як повідомляє заява Дональда Трампа на борту літака Air Force One з відео на YouTube

Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп висловив думку, що нещодавні удари українських безпілотників по російських авіабазах стали підставою для Володимира Путіна розпочати масовані бомбардування у відповідь. Цю інформацію Трамп озвучив журналістам під час перельоту на борту літака Air Force One.

На запитання журналіста про те, чи змінилася його позиція щодо Володимира Зеленського та ситуації після атак дронів, Трамп зазначив:

“Вони дали Путіну причину піти й просто розбомбити їх минулої ночі. Ось що мені не сподобалося. Коли я побачив це, я сказав: “Ось і все, тепер буде удар”.” – Дональд Трамп

Відповідаючи на питання про можливу ядерну ескалацію між Росією та Україною, Трамп висловив думку, що це малоймовірно. Щодо санкційних законопроєктів проти Росії, які розглядаються у Сенаті, він підкреслив, що готовий скористатися цим інструментом, якщо виникне така необхідність.

“Якщо Росія не збирається укладати угоду або зупиняти кровопролиття… Так, я використаю це, якщо буде потрібно. І мені справді дали таку можливість.” – Дональд Трамп

На уточнення про те, чи намагається він переконати Сенат пом’якшити законопроєкт, Трамп відповів, що таких спроб не робив.

Спецоперація “Павутина”

1 червня 2025 року Служба безпеки України реалізувала спецоперацію “Павутина” на території Росії, підготовка до якої тривала понад півтора року. В рамках цієї операції українські дрони атакували чотири військові аеродроми РФ – “Бєлая”, “Дягілєво”, “Олєнья” та “Іваново”. Внаслідок атак було знищено 41 літак, серед яких А-50, Ту-95, Ту-22М3 і Ту-160.

За словами керівника СБУ Василя Малюка, вартість знищеної авіаційної техніки може перевищувати 7 мільярдів доларів, що становить близько 34% носіїв крилатих ракет на основних аеродромах Росії.

Операція проходила у трьох часових поясах і вимагала складної логістики. Спочатку до Росії були переправлені FPV-дрони, а згодом – “мобільні дерев’яні будиночки”. На території РФ дрони ховали під дахами цих будиночків, які розміщувалися на вантажівках. У визначений момент дахи дистанційно відкривалися, і дрони прямували до своїх цілей – російських бомбардувальників.