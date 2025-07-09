Дональд Трамп про зупинку постачання боєприпасів Україні та нову допомогу

Як пише медіа CNN з посиланням на п’ять джерел, знайомих з цим питанням

Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп висловився щодо ситуації з постачанням боєприпасів Україні, зазначивши, що не вникав у деталі, хто віддав наказ про їх зупинку.

Цю інформацію Трамп озвучив під час пресконференції, відповідаючи на запитання журналістів про те, чи з’ясував він, хто прийняв таке рішення.

“Я не думав про це, тому що ми зараз дивимося на Україну і боєприпаси, але я не заглиблювався в це.” – Дональд Трамп

На уточнююче запитання про те, чи може таке важливе рішення бути ухвалене без відома президента, Трамп відповів:

“Я б знав, якби таке рішення було прийнято. Я буду знати. Я буду першим, хто дізнається. Насправді, швидше за все, я віддав би наказ, але я ще цього не зробив.” – Дональд Трамп

Згідно з інформацією, наданою CNN, міністр оборони США Піт Гегсет не повідомив Білий дім про зупинку постачання зброї до України, що викликало занепокоєння в адміністрації США та спроби з’ясувати причини цього рішення.

Ця пауза стала вже другим випадком у цьому році, коли Гегсет ухвалив рішення про зупинку постачання американської зброї до України. Перший випадок стався в лютому, але тоді рішення було швидко скасовано.

Спеціальний посланник США в Україні, генерал у відставці Кіт Келлог, та державний секретар Марко Рубіо, який також є радником Трампа з національної безпеки, не були попереджені про зупинку постачання і дізналися про це з новин.

7 липня Трамп оголосив, що США надішлють Україні додаткову зброю для захисту від російських атак.

“Україна зазнає дуже сильного удару від Росії та повинна мати можливість захищатися. Сполучені Штати надсилатимуть переважно оборонну зброю.” – Дональд Трамп

Після обіцянки Трампа про нові поставки зброї, Пентагон підтвердив, що вже розпочав їх відправлення.

Раніше Трамп зазначав, що під час розмови з президентом України Володимиром Зеленським обговорював можливість передачі зенітно-ракетних комплексів Patriot.

5 липня Зеленський повідомив, що Трамп “готовий допомагати” Україні з системами протиповітряної оборони.

4 липня відбулася телефонна розмова між Трампом і Зеленським, яка проходила на фоні незадоволення Трампа діями Путіна та зупинкою постачання зброї Україні.

2 липня стало відомо, що США призупинили постачання озброєння Україні, зокрема ракет і боєприпасів до систем ППО, через зменшення запасів на складах.

В українському Міністерстві оборони зазначили, що не отримували офіційних повідомлень про зупинку або зміни в графіках постачання оборонної допомоги від США, і продовжують перевіряти фактичні дані.