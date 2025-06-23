Дональд Трамп про удари США по ядерних об'єктах Ірану та зміну режиму

Про цих даних написав в соцмережі Соцмережа Truth Social

Президент США Дональд Трамп висловив думку про можливу зміну влади в Ірані, якщо поточний “режим” не зможе повернути країні колишню велич. Цю інформацію він опублікував у своїй соціальній мережі Truth Social.

У своєму пості Трамп зазначив:

“Політкоректно не прийнято використовувати термін ‘зміна режиму’, але якщо нинішній іранський режим не здатен зробити Іран знову великим, то чому не змінити режим? MIGA!” – Дональд Трамп

Крім того, він прокоментував нещодавні удари американських військово-повітряних сил по іранських ядерних об’єктах, назвавши їх “влучними”.

Трамп додав:

“Знищення – це точний термін. Зображена біла споруда глибоко врізана в скелю, навіть її дах розміщений значно нижче від рівня землі, та повністю захищена від полум’я. Найбільших пошкоджень було завдано значно нижче від рівня землі. Влучно!” – Дональд Трамп

Раніше віцепрезидент США Джей Ді Венс підкреслював, що Сполучені Штати не ведуть війну з Іраном, а борються з його ядерною програмою, наголошуючи на відсутності інтересу до тривалого конфлікту на Близькому Сході.

Міністр оборони Піт Гегсет також зазначив, що метою США не є зміна режиму в Ірані, а “нейтралізація загроз національним інтересам, що виникають через іранську ядерну програму”.

Удар США по ядерних об’єктах в Ірані

Вночі 22 червня американська авіація завдала ударів по трьох ядерних об’єктах Ірану – у Фордо, Натанзі та Ісфахані. Президент Трамп заявив, що основною метою операції було усунення ядерної загрози з боку Ірану, а атаковані об’єкти “були повністю знищені”.

Він також попередив, що у разі відсутності мирних ініціатив з боку Тегерана, майбутні удари можуть бути “набагато масштабнішими”.

Прем’єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу висловив вдячність Трампу за проведені удари.

Водночас заступник політичного директора іранського державного телебачення Хасан Абедіні повідомив, що Іран заздалегідь евакуював усі три ядерні об’єкти, які були атаковані США.

19 червня у Білому домі повідомляли, що Трамп ухвалить рішення щодо ударів по Ірану протягом двох наступних тижнів, залежно від переговорів з Іраном щодо його ядерної програми, які можуть відбутися найближчим часом або не відбутися взагалі.

Об’єкти у Фордо, Натанзі та Ісфахані були серед цілей, які раніше атакував Ізраїль з початку ударів по Ірану 13 червня 2025 року.