Трамп порівняв Росію та Україну з дітьми, що б'ються: реакція Зеленського

Як повідомляє видання The Guardian

5 червня, під час зустрічі з канцлером Німеччини Фрідріхом Мерцем у Білому домі, президент США Дональд Трамп порівняв Росію та Україну з “двома дітьми, які б’ються в парку”. Цю інформацію опублікувало видання The Guardian.

“Іноді можна побачити, як двоє маленьких дітей сваряться, як шалені… Вони ненавидять один одного, і вони б’ються в парку, а ви намагаєтеся їх розборонити. Вони не хочуть, щоб їх розтягували. Іноді краще дати їм побитися деякий час, а потім розняти їх.” – Дональд Трамп

Трамп також зазначив, що цю аналогію він використовував під час розмови з Володимиром Путіним, підкресливши, що обидві сторони, ймовірно, “продовжать боротися і багато страждати”, перш ніж їх вдасться роз’єднати.

Крім того, 4 червня Трамп у своїй соцмережі Truth Social повідомив про телефонну розмову з Путіним, під час якої, за його словами, лідер Кремля висловив намір відповісти на українську спецоперацію “Павутина”. У рамках цієї операції Служба безпеки України зуміла вразити 41 російський літак на чотирьох аеродромах.

Вже через кілька годин після публікації Трампа, президент України Володимир Зеленський відреагував на цей допис. Він нагадав про масштаби російських обстрілів та наслідки безкарності Росії, яка за першу половину 2025 року використала проти України майже 27 700 авіабомб, близько 11 200 “шахедів”, майже 9000 ударних безпілотників та 700 ракет.