Трамп порівняв удари по Ірану з Хіросімою та Нагасакі

Як заявив американський президент Дональд Трамп під час інтерв’ю на саміті НАТО в Гаазі

Президент США Дональд Трамп провів паралелі між нещодавніми авіаударами по ядерних об’єктах в Ірані та бомбардуванням Хіросіми і Нагасакі, які відбулися під час Другої світової війни. Ці коментарі він зробив під час пресконференції на саміті НАТО в Гаазі.

Трамп зазначив, що удари по іранських ядерних об’єктах значно відкинули ядерну програму Тегерана, на його думку, на “десятиліття назад”. Він також висловив впевненість, що після цих дій Іран не зможе продовжувати збагачення урану.

Крім того, президент США вважає, що ці удари “поклали кінець війні”, порівнюючи їх з бомбардуваннями японських міст у 1945 році.

“Цей удар закінчив війну. Я не хочу проводити паралелі з Хіросімою, я не хочу порівнювати з Нагасакі, але це, по суті, щось подібне, це поклало кінець тій війні”. – Дональд Трамп

Нагадаємо, що 6 та 9 серпня 1945 року американські бомбардувальники скинули атомні бомби на Хіросіму та Нагасакі, що стало першим випадком використання ядерної зброї в історії. Внаслідок вибухів загинуло понад 130 тисяч людей, а до кінця 1945 року загальна кількість жертв, які померли від наслідків радіації, перевищила пів мільйона.

24 червня Трамп оголосив про “повне та абсолютне” припинення вогню між Ізраїлем та Іраном, і ця угода вже набула чинності.

Атака США на ядерні об’єкти в Ірані

В ніч на 22 червня американські військові завдали удару по трьом ядерним об’єктам в Ірані, розташованим у Фордо, Натанзі та Ісфахані. Трамп підкреслив, що метою операції було усунення ядерної загрози з боку Ірану, стверджуючи, що всі атаковані об’єкти “були повністю знищені”. Він також попередив, що у разі відмови Тегерана від миру, майбутні удари можуть бути “набагато масштабнішими”.

Прем’єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу висловив подяку Трампу за ці дії.

Водночас, заступник політичного директора іранського державного телебачення Хасан Абедіні повідомив, що Іран заздалегідь евакуював усі три ядерні об’єкти, які стали мішенню для атак США.

19 червня у Білому домі зазначили, що Трамп ухвалить рішення щодо ударів по Ірану протягом наступних двох тижнів, залежно від результатів переговорів з Іраном щодо його ядерної програми.

Об’єкти у Фордо, Натанзі та Ісфахані вже були серед цілей, які раніше атакував Ізраїль з початку ударів по Ірану 13 червня 2025 року.